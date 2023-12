8450anders kritisch over plannen voor 2024

Voor 8450anders, momenteel nog als Groen in de oppositie, is de conclusie van deze begrotingsoefening duidelijk: “De schulden worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur, er gaat te veel geld naar Bredene-Duinen en er wordt te weinig geïnvesteerd in onze dorpskernen, mobiliteitsassen, verkeersveiligheid en natuur.”

Voor Bruce Verburgh van 8450anders balanceert de gemeentebegroting op een slappe koord. “De schulden worden doorgeschoven naar later en de gemeentelijke spaarpot gaat naar de bodem. Het was nochtans een makkelijk begrotingsjaar. Er waren zeer veel financiële meevallers tegenover de voorbije crisisjaren. De loonkost en energiekost waren veel hoger ingeschat. En de economie trok aan. Het is trouwens niet dat er inkomsten te kort zijn: in het budget 2024 liggen de voorziene inkomsten 9 procent hoger dan oorspronkelijk ingeschat. Je zou denken dat deze gunstige situatie de gemeente zou aanzetten tot spaarzaamheid, maar neen, de uitgaven stijgen vrolijk mee. En de spaarpot uit het verleden gaat nu echt naar de bodem. In deze begroting zakt hij van 41.467.192 in 2020 naar 8.467.221 euro in 2024. En dit gemeentebestuur maakt het nog veel bonter. Het flirt nu, midden in de budgetcyclus 2019-2025, al met het minimum van de wettelijk opgelegde autofinancieringsmarge (een indicator van de financiële gezondheid van je gemeente). Er moet dus niet veel gebeuren of de gemeente zit in de financiële problemen. Ongeveer alle andere kustgemeenten scoren positief op deze indicator. Voor 2024 staat ons cijfer 613.190 euro in het rood.”

Bredene-Duinen

“Bredene steekt zeer veel geld in eigen activiteiten, events, beurzen… in het kader van haar city marketing. “Er gaat hierdoor veel te veel geld naar Bredene-Duinen. De bijkomende middelen voor 2024 hadden ook voor ander zaken gebruikt kunnen worden, zoals mobiliteitsassen, verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, groenaanleg… Zaken waarmee je natuurlijk maar op lange termijn scoort…”, meent gemeenteraadslid Andrea Otlet. “Al jaren kondigt het gemeentebestuur het masterplan Dorp aan. Dit wordt altijd maar weer vakkundig op de lange baan geschoven. En voor de afwerking van het masterplan Sas is er de komende jaren geen enkele euro meer voorzien. Afgerond is het nochtans niet. De Vaartstraat, Steenstraat, een stuk Zwaenepoelstraat en de Dijkweg liggen er nog steeds onaangeroerd bij. 8450anders geeft wel toe dat er 200.000 euro extra in voetpaden wordt geïnvesteerd. “Letterlijk een eenmalige versnelling, in een verkiezingsjaar natuurlijk en dus puur opportunisme. De voorbije jaren is maar 415.460 euro van de geplande 707.690 euro gerealiseerd. Wij toonden al eerder aan dat deze gemeente voor de aanleg van voetpaden geen enkele vorm van planning heeft.” (MM)