6 procent van de bewoners van de woonzorgcentra in Roeselare hebben hulp nodig voor hun factuur

De rusthuisfactuur is ook in Roeselare een hot topic. Uit cijfers blijkt dat 6 procent van de bewoners van de woonzorgcentra hulp nodig hebben om de factuur te betalen. Dat is relatief weinig, klinkt het bij schepen Bart Wenes. De stijgende energieprijs heeft weinig invloed op de factuur, daar er maar één indexatie per jaar mogelijk is.

“Recente berichtgevingen in de media gaven geen bemoedigend beeld over de betaalbaarheid van de verblijfsfactuur van de bewoner in een woon-zorgcentrum: het pensioen, aangevuld met het zorgbudget, is voor de bewoner vaak ontoereikend om de maandelijkse factuur te kunnen betalen. Wie geen ‘appeltje voor de dorst’ heeft moet aankloppen bij het OCMW”, haalt Caroline Martens (CD&V) aan op de gemeenteraad.

“Ook over de kwaliteit van zorg bij sommige instellingen verschenen enkele verontrustende en schrijnende verhalen. Onze stad telt zeven woonzorgcentra, openbaar, privé en non-profit, die allen een sterke kwaliteit aan zorg en service aanbieden. Hierom maak ik me geen zorgen, wel over de kostprijs van die zorg. Is dit voor de bewoner nog allemaal financieel haalbaar?”

Schepen Bart Wenes (CD&V): “Er zijn een aantal verontrustende berichten verschenen over de betaalbaarheid. Daardoor kan de perceptie gecreëerd worden dat wie onvoldoende pensioen heeft, niet binnen kan in de woonzorgcentra. Dat kan niet. De verschillende diensten moeten en kunnen helpen wanneer de middelen van de bewoners tekortschieten. Wat de dagprijzen voor eenpersoonskamers zitten we iets boven het gemiddelde van West-Vlaming, maar iets onder het Vlaams gemiddeld. Het West-Vlaams gemiddelde is 58,8 euro per dag, voor Vlaanderen gaat het om 61,3 euro. In Roeselare gaat het om 60,82.”

Kosten niet doorgerekend

Voor de zeven woonzorgcentra gaat het om meer dan 750 inwoners, daarvan moeten wij als OCMW- Welzijnshuis voor 45 mensen meehelpen met de factuur, dat is 6 procent. Dat zijn al bij al nog redelijk goede cijfers, om het wat eigenaar uit te drukken. Daarnaast ook nog voor twee mensen die in een wzc buiten Roeselare verblijven. Wat het helpen van de kinderen betreft om de factuur te betalen, gaat het ook om slechts twee mensen. De stijging van gas en elektriciteit zal niet doorgerekend worden aan de bewoners. Er kan slechts één keer per jaar een indexatie doorgevoerd worden.”

Die energiekosten zijn overigens niet min voor de woonzorgcentra: “De energiekosten zijn met 85 procent gestegen, dus een appeltje voor de dorst is zeker belangrijk.”