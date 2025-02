568 bezwaarschriften tegen komst van windturbine langs A19

Net voor de gemeenteraad overhandigde het actiecomité Windfront Beselare-Geluveld een bundel bezwaarschriften tegen de komst van een windturbine van 230 meter hoog langs de A19.

“Woensdagmorgen 19 februari hadden we 568 getekende bezwaarschriften”, vertelt woordvoerder Bart Vanden Broucke. “Dat bewijst dat er grote onrust is onder de bevolking voor de komst van deze reuzenturbine.” Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg Hannelore Blondeel (Voor Zonnebeke) om transparantie in het dossier. Ze hoopte dat rekening zal worden gehouden met de verzuchtingen van de inwoners. “We zijn wantrouwig”, bevestigde burgemeester Koen Meersseman (#Team8980). “In het verleden adviseerden we altijd negatief. We formuleren in de komende weken een advies, maar zijn als lokaal bestuur enigszins gekortwiekt door beslissingen van minister Demir. Maar er zijn bij goedkeuring nog altijd procedures mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. We zullen het dossier heel grondig voorbereiden.”