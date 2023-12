3D Real Estate wil van Sint-Niklaaskerk twee handelspanden en 24 appartementen maken

Projectontwikkelaar 3D Real Estate heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren en herbestemmen van de Sint-Niklaaskerk naar 2 commerciële ruimtes en 24 appartementen. Op de gemeenteraad van maandag stemde Groen tegen de zaak der wegen uit onvrede met de plannen voor de kerk.

De Sint-Niklaaskerk ligt in de Stuersstraat en deed van 2005 tot 2016 dienst als Onderwijsmuseum. Vandaag is de kerk eigendom van de projectontwikkelaar 3D Real Estate, die het wooncomplex Gloria in de voormalige Meerssen achter de kerk bouwde. In juli diende 3D Real Estate een aanvraag in voor het renoveren en herbestemmen van de Sint-Niklaaskerk naar twee commerciële ruimtes en 24 appartementen.

Steegjes in ere hersteld

Op de gemeenteraad van maandag kwam al de zaak der wegen aan bod. Zowel langs de Sint-Niklaasstraat als langs de Stuersstraat worden kleine steegjes in ere hersteld die zullen refereren naar de vroegere middeleeuwse stratenstructuur. De steegjes langs de kerk worden doorwaadbaar en vormen een doorsteek naar het binnengebied van het achterliggend project De Meersen-De Looie. Die open ruimte blijft in private eigendom en wordt niet overgedragen naar het openbaar domein, maar de projectontwikkelaar engageert zich wel om hiervan publieke doorgangen te maken voor voetgangers. Enkel ‘s nachts zullen deze afsluitbaar zijn door poortjes.

Zes bezwaarschriften

Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 11 september tot en met 10 oktober werden zes bezwaarschriften ingediend. De deelbezwaren gingen over privacy en veiligheid. Zo moet de nieuwe toegangsweg naar de huidige Gloriasite ‘s avonds afsluitbaar gemaakt worden voor niet-bewoners op basis van eerdere klachten omtrent sluikstorten en dergelijke.

Disproportionele wijzigingen

De Groen-fractie stemde echter tegen de omgevingsvergunning. “Voor ons zijn de wijzigingen aan de kerk zodanig disproportioneel dat wij hiermee niet mee kunnen instemmen”, zei Sam Vancayseele (Groen).

Volgens schepen Philip Bolle (Vooruit) is dat echter voorbarig. “De omgevingsvergunning zelf is volop in onderzoek en moet nog door de dienst worden beoordeeld en door het college worden goedgekeurd. Er is nog tijd tot 12 februari volgend jaar. U heeft het nu al over disproportionele zaken. Zolang er nog niets is beslist vind ik dat er daar nog geen commentaar op kan zijn. Ik wil uiteraard die discussie voeren tijdens de periode van het openbaar onderzoek, maar op vandaag is dat zonder onderwerp”, aldus de schepen. (TOGH)