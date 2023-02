34 sociale woningen minder dan oorspronkelijk gepland in Woumen

Op de gemeenteraad in Diksmuide werd het woonproject aan de Steenmolenbeekwegel in Woumen aangekaart. Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) stelde vast dat het aantal sociale woningen ingekrimpt werd.

In het verslag van het Lokaal Woonoverleg Diksmuide had Kurt Vanlerberghe gelezen dat er oorspronkelijk 76 huurwoningen en 18 koopwoningen gepland waren. “’Dit project dreigde de draagkracht van het dorp Woumen te overstijgen’, staat er. Het aantal woningen is ondertussen teruggebracht naar 60”, alus Vanlerberghe.

Onbetrouwbare partner

“Dat betekent dat bijna een hectare grond niet langer sociaal ontwikkeld wordt, dat het perspectief van de lagere school in Woumen op pakweg 50 kinderen verloren gaat, dat vooruitzicht van 100 consumenten voor de Woumense handelaars verdwijnt, maar vooral dat de woonmaatschappij zich een onbetrouwbare partner toont, maar dan wel onder impuls van de stad Diksmuide, die in de vorige legislatuur dit project wél ten volle steunde. Welke ambitie heeft de schepen voor huisvesting? Welke accenten wil ze daarbij leggen?”, vroeg Vanlerberghe zich af.

Gezonde woning en omgeving

Heel even viel zelfs het woord ‘getto’, waarop schepen Greet Dever (CD&V) liet verstaan dat het zeker niet de bedoeling kon zijn om mensen die in een sociale woonwijk wonen te stigmatiseren. “Net als iedereen hebben die mensen het recht om in een goede en gezonde woning en omgeving te wonen. Het is ook daarom belangrijk dat er in de verkaveling zowel huur- als koopwoningen worden aangeboden. Het woonproject, dat oorspronkelijk uit 96 wooneenheden bestond, zal nu uit 60 wooneenheden bestaan. 46 daarvan zullen door IJzer en Zee gerealiseerd worden en de andere sociale kavels worden gerealiseerd door de West-Vlaamse Intercommunale.”

Wachttijd

Raadslid Vanlerberghe vroeg vervolgens hoe lang de wachttijd momenteel bedraagt voor sociale woningen in Diksmuide. “Onze provincie scoort op dat vlak behoorlijk goed in vergelijking met andere provincies, met drie jaar en een maand”, reageerde schepen Dever. “Wat betreft de aanvragen voor sociale huurwoningen komt dat voor inwoners van Diksmuide op 494 aanvragen, voor inwoners van buiten Diksmuide die onze stad als voorkeurgemeente aangaven komt het op 1.186 aanvragen.” (ACK)