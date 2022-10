3 op 10 West-Vlaamse gemeentes heeft geen schepen voor Dierenwelzijn

Naar aanleiding van Werelddierendag worden op 4 oktober ook alle schepenen van Dierenwelzijn uitgenodigd in het Vlaams Parlement voor een gesprek over het thema. Uit onze provincie zullen echter slechts 45 gemeentes vertegenwoordigd zijn, wat ons meteen de naam van slechtste leerling van de klas oplevert.

Belangrijke bondgenoot

In heel Vlaanderen blijven nog 50 steden en gemeentes over zonder schepen van Dierenwelzijn. Maar liefst 19 daarvan bevinden zich in West-Vlaanderen, bijna de helft dus. Nochtans is er sinds 2017 een serieuze inhaalbeweging aan de gang, maar in onze provincie is blijkbaar nog niet iedereen in actie geschoten, want 3 op 10 gemeentes heeft nog steeds geen schepen die bevoegd is voor het welzijn van dieren.

“Op elk niveau krijgt dierenwelzijn meer aandacht, de lokale politiek mag niet achterblijven”

“Een Dierenschepen is nuttig en nodig”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “Zo’n schepen rolt niet enkel het beleid uit, maar is ook hét aanspreekpunt, dé lokale trekker voor meer dierenwelzijn. Tevens is hij of zij een belangrijke bondsgenoot voor het Vlaamse beleid inzake dit thema.”

Dit zijn de 19 Dierenschepenloze gemeentes in onze provincie: Alveringem, Ardooie, Blankenberge, Deerlijk, Harelbeke, Heuvelland, Hooglede, Knokke-Heist, Lichtervelde, Nieuwpoort, Oostkamp, Oostrozebeke, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Vleteren, Wielsbeke, Wingene, Zedelgem en Zuienkerke.

Alle lokale besturen in kwestie hebben een brief ontvangen van de minister, in de hoop dat ze de zaak zullen bespreken op de gemeenteraad.

“Sinds Vlaanderen bevoegd is voor het dierenwelzijnsbeleid wordt er zwaar ingezet op sensibiliteit. We namen afscheid van achterhaalde praktijken zoals onverdoofd slachten en pelsdierenkweek. Tevens zijn de boetes voor wie dieren mishandelt of verwaarloost fors gestegen. Op elk niveau in onze samenleving krijgt het welzijn van dieren terecht meer aandacht. De lokale politiek mag niet achterblijven”, aldus Ben Weyts.