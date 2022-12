2,46 miljoen euro voor nieuw OC in Dikkebus, maar oppositie twijfelt over haalbaarheid

In de meerjarenplanaanpassing heeft het Ieperse stadsbestuur 2,46 miljoen euro ingeschreven voor de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Dikkebus. Die moet ook een oplossing bieden voor de erbarmelijke toestand van het KSA-lokaal. Op de gemeenteraad twijfelde Miguel Gheysens wel of het budget wel haalbaar is gezien de duurdere grondstoffenprijzen.

Heel wat besparingen in de aanpassing van het meerjarenplan, maar niet voor het ontmoetingscentrum in Dikkebus. Na de smeekbedes van verenigingen en een open brief van KSA Hallebast over de schrijnende toestand van haar lokalen, besliste het stadsbestuur om snel werk te maken van een nieuw ontmoetingscentrum.

30% duurder?

Toch blijft de CD&V-oppositie met vragen zitten. “In het allereerste meerjarenplan zagen we drie jaar terug 100.000 euro gebudgetteerd, met in 2021 dan de uitvoering voor 1,8 miljoen euro”, vlooide Miguel Gheysens (CD&V) uit. “Er stond ook een ontvangst van 150.000 euro ingeschreven. Nu met de zesde aanpassing lezen we een budget van 2,46 miljoen voor 2022 met een ontvangst van 27.000 euro. Dit is maar 350.000 euro hoger gebudgetteerd dan de vorige aanpassing. Het mooie filmpje dat we online nog kunnen bekijken, toont ons een prachtig project. We weten allemaal dat bouwen op dit niveau minimum 30% duurder is geworden, en dan komen we soms nog flink tekort. Dé hamvraag: wat zal hiervan verwezenlijkt worden? De grote commotie in Dikkebus dit jaar is terecht. Had men verder gewerkt met het idee van de vorige legislatuur, dan stond er al een hedendaags gebouw. Nog triester is dat niet meer subsidies van hogerhand kon losgeweekt worden. Waar is die 150.000 euro gebleven?”

Laura Casier in de oude KSA-lokalen. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA) noemde in haar antwoord het OC Dikkebus één van de belangrijke investeringsdossiers die al een tijdje op de planning staan. “Het doet me wel de wenkbrauwen fronsen als nu wordt beweerd dat het gebouw er al zou gestaan hebben mocht er een andere weg zijn afgelegd. Dat is helemaal niet zo. Dit bestuur heeft het dossier aangepakt en met alle elementen die op tafel liggen keihard doorgewerkt”, aldus Eva Ryde. “We steken middelen bij om dit dossier voluit op te nemen. Zullen er aanpassingen nodig zijn aan de voorzieningen die de stad voor ogen heeft? Ja, dat zal gebeuren, maar voor de verenigingen zal er niets veranderen. Wat betreft de timing is het zo dat we nog deze week met de architect samen zitten om het definitief vorm te geven. Daarna zullen we samen met de verenigingen de nieuwe versie van dit dossier verder uitstippelen. Sowieso is de raming die we nu hebben meegenomen aangepast aan de raming die we dit jaar hebben gekregen van de architect. We hebben de indexeringen op de bouwprijzen meegenomen in die 350.000 euro. Enkel het luik academie bekijken we nu op een andere manier.”

Bouwvallig en ratten

De plannen zijn een grote opluchting voor KSA Hallebast, die in een open brief in juli onder meer de bouwvalligheid en rattenprobleem van haar lokalen aankaartte. “We zijn uiteraard heel tevreden dat het opgenomen wordt in het meerjarenplan”, zegt hoofdleidster Laura Casier. “Na onze open brief zorgde de stad er wel al voor dat we de containers die we zouden krijgen tijdens de verbouwingen, nu al kregen. Bij heel slecht weer zijn er nu ook alternatieve locaties voorzien, zoals een hangar aan de overkant van de straat, dus de ergste noden zijn wat dat betreft al ingelost. Nu is het gewoon afwachten wanneer de nieuwe lokalen zullen gerealiseerd worden, maar wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk.” (TOGH)