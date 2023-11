240.000 euro voor Sint-Michielscomplex

Op maandag 27 november wordt de gemeenteraad bijeengeroepen. Op de agenda staat onder andere de verkoop van het Sint-Michielscomplex in de Werf. Woonmaatschappeij Thuiswest – voorheen De Mandel – betaalt 240.000 euro en zal er 23 woongelegenheden creëren.

De gemeenteraad van Poperinge had in 2017 al goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel voor het ontwikkelen van appartementen binnen het project van het geklasseerde Sint-Michielscomplex. De sociale bouwmaatschappij Thuiswest, de nieuwe naam van De Mandel, wordt initiatiefnemer van de bouwwerken, de stad zal optreden als bouwheer van de infrastructuurwerken. Het schepencollege verleende een omgevingsvergunning aan NV Monument Vandekerckhove voor de renovatie en herbestemming tot 23 woongelegenheden. Woonmaatschappij Thuiswest heeft de verwerving van het Sint-Michielscomplex goedgekeurd tegen een prijs van 240.000 euro.

Op de gemeenteraad komt ook het budget en bepaalde budgetwijzigingen van veertien kerkfabrieken aan bod, net als het aanduiden van vertegenwoordigers voor het bijwonen van vergaderingen van intercommunales. Verder staat ook een aanpassing van de verwarmingsinstallatie van de Sint-Vedastuskerk in Reningelst op de agenda.

Verder wil het stadsbestuur nog een woning aankopen in de Ieperstraat in de projectzone stationsomgeving. De stad is al in het bezit van drie van de vijf aan te kopen woningen. De aangestelde schatter-landmeter heeft na onderhandelingen een aankoopbelofte kunnen sluiten voor de som van 155.000 euro. (AHP)