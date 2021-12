Tijdens de gemeenteraad werd duidelijk dat Oudenburg volgend jaar inzet op evenementen en de Abdijhoeve opent. De stad bindt ook de strijd aan met de reclamefolders van een Zwitsers bedrijf en verhoogt de belastingen niet.

“De belastingen blijven gelijk. We deden de schulden dalen van 23 naar 19,6 miljoen euro en willen in deze legislatuur de schulden verder doen dalen“, zegt burgemeester Dumarey (Open VLD). Er worden nieuwe investeringen gepland : 30 picknickplaatsen in de stad (investering : 25.000 euro), meer bossen en meer geld voor speelpleinen. Oudenburg koopt elektrische wagens voor maaltijdbedelingen en investeert 150.000 euro in de buitenschoolse kinderopvang.

2022 wordt het jaar van de Abdijhoeve met opening van de twee horecazaken in maart, de ceremoniezaal in mei en de Arnoldusfeestzaal in juni. Oudenburg rondt de masterplannen Ettelgem en ’t Steedje af en zal een nieuwe fietsverbinding realiseren aan de Bredeweghe. In die verbinding wordt 50.000 euro geïnvesteerd.

Romeins weekend

De stad wil ook met events een grotere rol spelen : een uitgebreid Romeins weekend, een familiedag en een tiendaagse kerstmarkt op het Marktplein. Handelaars krijgen zendtijd op de led-borden en er komt een nieuw economisch forum. Oudenburg verhoogt ook het budget voor speelpleinen (2×20.000 euro) en maakt ruimte voor nieuwe bossen. Er gaat een sociale kruidenier van start die de werking van de voedselbedeling zal vervangen. Nieuw daarbij is dat de ontvangers niet langer quasi gratis voedsel en producten meekrijgen, maar er zal gewerkt worden met een budgetsysteem met een reeks gratis producten maar waar vooral het accent ligt op het sensibiliseren van de ontvangers over de waarde van de goederen en gezonde voeding.

Oudenburg bindt wel de strijd aan met de reclamefolders. Per reclamefolder moet er 0,10 euro taks betaald worden. “Een bedrijf met zetel in Zwitserland omzeilt dat door verschillende folders in een plastiekje aan te bieden. In het nieuwe reglement stellen we de verschillende bedrijven elk afzonderlijk aansprakelijk voor de belasting”, reageert de burgemeester. (efo)