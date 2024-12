150 ‘toeschouwers’ toegelaten op installatie van de gemeenteraad in Izegem; ook politie zal vanavond op post zijn

In Izegem kwam het uiteindelijk niet tot een geheime stemming van de schepenen, omdat de voordrachtsakte van STIP+ en Vlaams Belang alsnog werd ingediend. Maar het doorbreken van het cordon sanitaire stoot toch nog heel wat Izegemnaars tegen de borst, een groepje Izegemnaars gesteund door de vakbonden houdt daarom een stille wake vanavond voor de installatie die start om 19.30 uur. Daar worden een 200-tal (stille) betogers, maar allicht ook opnieuw heel wat mensen die naar het protest komen kijken, verwacht. Bij de installatievergadering worden naast de gemeenteraadsleden en de pers nog 150 toeschouwers toegelaten. Maar ieder raadslid dat de eed aflegt, mag al vier mensen uitnodigen… Het zal dus dringen zijn voor een plaatsje. Maar de politie is op post om een oogje in het zeil te houden.

Zaal Meilief is in normale omstandigheden meer dan ruim genoeg om de Izegemse gemeenteraad te laten plaatsvinden. Maar bij een installatievergadering is er sowieso al meer volk en gezien er ook een stille wake komt als protest tegen de nieuwe coalitie, wordt er nog meer volk verwacht. Maar de grens voor mensen die ook effectief de raadszitting willen bijwonen wordt daar op 150 toeschouwers geplaatst. Elk raadslid dat de eed af legt, en in Izegem zijn dat 29 gemeenteraadsleden, mag ook vier personen uitnodigen. Dus zal er weinig ruimte zijn voor de ‘losse’ toeschouwers.

Ook de politie zal opnieuw present zijn. Dat was zo tijdens de eerste, spontane betoging tegen de coalitie van STIP+ en Vlaams Belang op 26 oktober. Tijdens de door Vlaams Belang georganiseerde betoging voor de democratie aan het Izegemse stadhuis op woensdag 30 oktober, was de machtsontplooiing van de politie een veelvoud groter. Allebei de protestmarsen verliepen zonder noemenswaardige incidenten. En die worden ook vanavond niet verwacht.