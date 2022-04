Gemeenteraad zet licht op groen voor aanleg bufferbekken

Voor de aanleg van een bufferbekken die de provincie laat aanleggen, heeft de Stadense gemeenteraad unaniem de aankoop van enkele percelen grond langs de Sint-Jansstraat goedgekeurd. Het bufferbekken moet in 2023 afgewerkt zijn.

Het bufferbekken komt langs de Sint-Jansstraat tegenover de voormalige olieslagerij Debeil. “Het is de bedoeling dat we landbouwers bij extreme droogte toch een bepaald volume water kunnen aanbieden”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

“Landbouwers zullen er water kunnen aftappen. Verder moet het bekken ook de directe omgeving en het centrum van de gemeente behoeden voor wateroverlast. We hebben nu alle loten grond in handen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het bufferbekken. De aankopen waren goed voor 240.000 euro. De aanleg van het bufferbekken gebeurt door de provincie.”

30 miljoen liter water

“Het is de bedoeling dat de aanleg dit jaar start en dat het bufferbekken in 2023 volledig afgewerkt is”, pikt landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open VLD) in.

“Het in- en uitrijden langs de Sint-Jansstraat N36 kan volgens de administratie Wegen en Verkeer op een veilige manier. Er lopen nog onderhandelingen om een aantal extra percelen grond aan te kopen aan de achterkant van het terrein langs de Grote Veldstraat. Daar plannen we de aanleg van een toegangsweg in functie van het onderhoud van het bekken. Het bufferbekken zal een capaciteit van 30 miljoen liter water hebben.”

(BCH)