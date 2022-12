Gemeenteraad van Lichtervelde beslist om aantal grote investeringen uit te stellen

De gemeenteraad keurde de aanpassing van de meerjarenplannen goed. De voltallige oppositie onthield zich wel bij de stemming. Omdat de cijfers allesbehalve rooskleurig oogden, werden een aantal investeringen doorgeschoven naar volgende jaren. In 2023 en 2024 wordt alvast minder geïnvesteerd dan oorspronkelijk gepland. In 2025 zou er dan weer fors meer geïnvesteerd worden.

“2022 is een heel vreemd jaar geweest”, vertelt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “We zijn gestart met nog een stukje corona. In februari startte de oorlog in Oekraïne met de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom. Er waren de energieprijzen die de pan uit swingden en de stijgende personeelskosten. In september stelden we vast dat de cijfers van de gemeente allesbehalve rooskleurig oogden. We hebben daarom een aantal voor 2022 geplande investeringen geschrapt. Op die manier kwam er geld vrij om een aantal leningen vervroegd af te betalen. Dat was nodig om onze autofinancieringsmarge op orde te krijgen.”

“Vlaanderen legt ons immers op dat die op het eind van de meerjarenplanning in 2025 positief moet ogen. Dit jaar werd er 634.000 euro minder geïnvesteerd. Onder andere de bouw van de nieuwe gemeentelijke loods, de herinrichting van het containerpark en het verbouwen van het gemeentehuis werden naar 2023 verplaatst. Ook in 2023 zal goed 208.000 euro minder worden geïnvesteerd dan gepland. In 2024 wordt 141.000 euro minder geïnvesteerd, terwijl er in 2025 voor ruim 1,5 miljoen euro extra investeringen gepland wordt. Daar plannen we voor 700.000 euro aan rioleringswerken en telkens 1 miljoen euro voor de site Denys en de bouw van de nieuwe bib. We verhogen ook geen belastingen.”

Voorzichtigheid

Johan Vandenbussche (SOMM) gaf toe dat het moeilijke tijden zijn voor de gemeentelijke financiën. “Het evenwicht bewaren, is niet evident”, aldus het oppositieraadslid. “De gemeente kiest in deze aanpassing voor de voorzichtigheid. Het is vooral een keuze voor financiële evenwichten, een puur boekhoudkundige afweging, maar dat ontslaat het college niet van keuzes die de verdere toekomst moeten voorbereiden.”

Geen overzicht

Sofie Steurbaut (N-VA) betreurde dan weer dat er geen overzicht was van de energiebesparende maatregelen in de diverse diensten van de gemeente en vroeg zich ook af waarom de verkoop van het gebouw waar de kunstacademie huist doorgeschoven wordt. “Ik zal een overzicht van de energiebesparende maatregelen bezorgen”, antwoordde burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Het is niet eenvoudig om een gebouw te vinden dat aan de vereisten van de kunstacademie voldoet. Zo bleken de lokalen van de Gemeenteschool ook niet ideaal toen we dienden te verhuizen nadat er huiszwam ontdekt werd in het gebouw van de academie. Het is de bedoeling om te wachten met de verkoop tot er een goede locatie gevonden wordt. Eens de nieuwe bib gebouwd is, kan de academie alvast verhuizen naar de huidige locatie van de bib.”