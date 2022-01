Gemeenteraad ongewoon geschrapt in Zedelgem

‘Er zijn te weinig punten voor deze gemeenteraad’, besliste het schepencollege (CD&V-Nieuw) in Zedelgem. Beslist een gemiste kans, volgens de andere partijen. Behalve punten die wettelijk op de agenda moeten, vragen bepaalde belangrijke dossiers om een debat, is hun wrevel.

De gemeenteraden die door corona via livestream verliepen, konden Zedelgemnaars via internet volgen. Maar ook zo’n openbare raad is er in januari niet. De weinige agendapunten lonen niet de moeite om die te laten doorgaan, vindt het schepencollege. Als compensatie plant het bestuur later een speciale zitting te houden, waarin alle raadsleden die Zedelgem in vergaderingen van onder meer intercommunales en beheerscomités vertegenwoordigen verslag kunnen uitbrengen.

“Wat er in zulke algemene vergaderingen beslist werd, en welk standpunt de gemeente heeft, zou gespreid in de gemeenteraden aan bod moeten komen. Met onze fractie vroegen wij daar al meermaals naar”, duidt Eddy De Wispelaere (N-VA.) Als het raadslid met de langste politieke staat van dienst, kan hij zich niet herinneren dat Zedelgem om dezelfde reden al een gemeenteraad schrapte. “Weinig punten brengt ook de kans om voorstellen van de oppositie te bespreken. Maar daarvoor is de meerderheid blijkbaar niet happig.”

Open overleg

Raadslid Ivan Lahousse (Groen) meent dat de raad zeker door kon gaan met debat over het verkeersbeleid, of over ruimtelijke ordening. Hij ziet een erg zwakke aanpak om omstreden dossiers duurzaam te realiseren. “Het debacle van de mogelijke school in het moerasgebied van de Groene Meersen is schrijnend. Opnieuw wil het college een vergunning geven voor meer dan 100 woningen in een drassig natuurgebied langs de Leliestraat. Opnieuw zullen de buurtbewoners bezwaar indienen om dit dossier tegen te houden. Een open overleg zou kunnen leiden tot een duurzame oplossing.”

Wat vertelt een maand zonder gemeenteraad over het beleid van de coalitie CD&V-Nieuw? Projecten als site Develter en openbare werken vlotten. Van andere beloftes die al meer dan één legislatuur meegaan zien de oppositie, met ook Vlaams Belang en Vooruit, maar weinig in huis komen. Ook de herinrichting rond het oude rusthuis van Loppem zit op de lange baan. Het masterplan voor de wijken de Linde en de Groene Meersen gaat al drie verkiezingscampagnes mee. “Soms wordt een gemeenteraad al eens uitgesteld omdat een belangrijk dossier nét niet klaar is. Helaas bleken er voor dit schepencollege te weinig punten te zijn om te bespreken,” besluit raadslid Lahousse ironisch.