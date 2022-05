Gemeenteraad Koekelare huldigt eremandatarissen

Na afloop van de gemeenteraad van maandag 25 april werden Noël Vandecasteele en Frans Vermeersch als eremandatarissen in de bloemetjes gezet.

“Het gaat om personen die een grote verdienste hebben gehad door hun engagement in de politiek en hun jarenlange deelname aan het beleid van onze gemeente”, vertelt burgemeester Patrick Lansens (Vooruit).

Frans Vermeersch heeft een politieke carrière van 36 jaar achter de rug. Hij zetelde 23,5 jaar in de gemeenteraad en zes jaar in de OCMW-raad. Frans was vooral begaan met de belangen van de landbouwsector en van de deelgemeente Bovekerke waar hij woonachtig is. Noël Vandecasteele heeft ook 36 jaar op de politieke teller staan. Hij zetelde 24 jaar in de gemeenteraad en 5,5 jaar in de OCMW-raad. Als voorzitter van het ABS kwam Noël veelvuldig tussen ten gunste van de landbouw en hij liet vanuit zijn ervaring ook graag zijn stem horen bij de aankoop van rollend materiaal en werktuigen. Eerder al (in 2020) werden de liberalen Raf Willaert en Frans Verhelst als eremandataris gehuldigd. Op de foto zien we de kersverse eremandatarissen met hun partner in het gezelschap van het Koekelaars schepencollege. (EV)