Gemeenteraad in Harelbeke houdt minuut stilte als eerbetoon aan overleden raadslid

Op de jongste gemeenteraad in Harelbeke werd voor aanvang van de zitting een minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan raadslid Wouter Bouckaert die op 49-jarige leeftijd op 27 november overleed.

“Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om kort een woordje te zeggen over Wouter. We zullen Wouter vooral missen om wie hij was als persoon/mens. Wouter was een leutemaker, hij was altijd goed gezind, een voortrekker/doener, een plaaggeest ook, een levensgenieter, soms ook wel een verstrooide professor, een familieman. Wouter was de vriend van iedereen, Hij was door iedereen graag gezien. Het is geen geheim dat we met onze fractie een sterk, complementair team vormden dat elkaar perfect aanvulde. We maakten veel plezier samen en zullen deze mooie herinneringen zeker koesteren. Graag wensen we Wouter dan ook uitdrukkelijk te bedanken, en ik denk dat ik namens vele mensen hier aanwezig mag spreken, voor alle mooie momenten en voor alles wat hij voor onze stad en Open Vld Harelbeke in het bijzonder heeft betekend/gedaan. Wouter had ook de gave van het woord. Hij kon zaken op een gebalde, spitsvondige en vaak ludieke manier aankaarten. Het was een eer om met hem in de gemeenteraad te zetelen”, aldus collega-raadslid Lise-Marie Platteau.