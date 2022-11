Gemeenteraad Houthulst roept Daniël Pauwels uit tot ereburger

De gemeenteraad van Houthulst van donderdag had onder meer een discussie over herbruikbare bekers in petto. Daarnaast werd een reglement goedgekeurd voor de nieuwe hondenloopweide langs het Beukelpad en werd de pas woensdag overleden Daniël Pauwels postuum uitgeroepen tot ereburger voor zijn engagement in het verenigingsleven in Merkem.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Mirom Roeselare op 13 december kaartte Julie Descheppere (N-VA) de hoge prijs voor het huren van Herbruikbare bekers te huren. Voor een jeugdbeweging die een fuif organiseert kost dat 400 euro. Ze stelde ook vast dat in Houthulst tussen maart en augustus de herbruikbare bekers maar vier keer gehuurd werden en vroeg of dat meer of minder was dan de vorige jaren. Partijgenoot Filip Vanhevel (N-VA) merkte op dat KSA Merkem tijdens hun fuif nog steeds wegwerpbekers gebruiken. “Het zal niet van de jeugd komen om duurzamer te worden”, klonk het cynisch. “Misschien moet de gemeente een extra inspanning doen om de keuze voor herbruikbare bekers te stimuleren.”

Wegwerpbekers

Schepen Jeroen Vandromme (CD&V) antwoordde dat er inderdaad nog een mogelijkheid is om met wegwerpbekers te werken op fuiven. “Maar dan moeten ze garanderen dat 99% in de pmd-zak terechtkomt. Als wordt vastgesteld dat dat niet het geval is dan krijgen ze effectief een boete. Het systeem van de herbruikbare bekers van Mirom zit eigenlijk nog in zijn beginfase dus we kunnen nog niet zeggen of ze meer of minder gebruikt worden, zeker na de twee coronajaren. We merken toch dat er wat praktische problemen zijn. Zo moet je tijdens je evenement je bekers kunnen wassen. Je kan een wasstraat huren maar dan moet je er nog altijd iemand bij zetten. Een van de vier activiteiten was trouwens een gemeentelijke activiteit. Daar werkten we met een systeem waarbij je 1 euro betaalde voor jouw beker. We zagen wel dat dat voor wat wrevel zorgde, want wie het eerste rondje trakteerde kreeg de kost van al die bekers erbij. Ik denk dan ook dat het nog een tijdje zal duren voor iedereen er helemaal vertrouwd mee is.”

Hondenloopweide Beukelpad

Met de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de nieuwe hondenloopweide langs het Beukelpad zette de gemeenteraad weer een stap dichter bij de opening. “De hondenloopweide begint stilaan vorm te krijgen”, legde schepen Peter Van Ryckeghem (Vooruit) uit. “Eerder keurden we al een reglement goed voor de hondenloopweide in Jonkershove. Dat regelement gebruikten we als basis voor dit nieuwe reglement.”

Daniël Pauwels

Tijdens de variapunten hield onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Gheysen een pleidooi om de woensdag overleden Daniël Pauwels tot ereburger uit te roepen. Daniël Pauwels was heel betrokken bij het verenigingsleven in Merkem. Zo was hij dertig jaar voorzitter van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merkem. De gemeenteraad ging unaniem akkoord. Het gemeentebestuur zal contact opnemen met de familie van Daniël Pauwels om eventueel een erkenning van het ereburgerschap op het graf te plaatsen. De begrafenis van Daniël is voorzien op zaterdag 26 november. (TOGH)