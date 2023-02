Gemeenteraad De Panne geeft groen licht voor nieuw clublokaal Sea Scouts Kraainest

Er komt schot in het dossier van het clublokaal van de 15 F.O.S. Sea Scouts Kraaienest in de Sportlaan. De gemeenteraad heeft het voorontwerp voor de afbraak van het bestaande gebouw en de bouw van een nieuwe jeugdinfrastructuur goedgekeurd. Zonder ongelukken kan er eind 2023, begin 2024 met bouwen worden begonnen.

De Sea Scouts Kraainest hebben al jaren hun uitvalsbasis in de Sportlaan. Het clubhuis is echter aan vervanging toe. Toen de wet op natuurbehoud in 1993 werd aangevuld met het Duinendecreet, om te redden wat er nog te redden valt in ons duinengebied, had dat gevolgen voor het bouwdossier van een nieuw clublokaal, dat in een ‘moeilijke’ zone ligt.

Herbouwen enige optie

Burgemeester Bram Degrieck: “Het lokaal heeft zijn beste tijd gehad, herbouwen is de enige optie. Door de ligging van het gebouw binnen het Duinendecreet werd destijds een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur opgemaakt. We hebben ook een inspraakmoment met de zeescouts georganiseerd. Dat resulteerde in een voorontwerp dat voorziet in een ruime polyvalente zaal, voldoende wc’s, douches, een keuken en een berging. Bovendien kan de zaal omgevormd worden tot meerdere kleinere ruimtes, voor activiteiten of om er te slapen. Aan oppervlakte wordt niet ingeboet. De strenge wetgeving bepaalt echter dat aan het uiterlijk, het volume en de ‘dikte’ van de infrastructuur niet mag worden getornd. Het huidige voorontwerp voldoet aan de bepalingen van het GRUP. De voorbije maanden werd veel overleg gepleegd met de advies verlenende instanties.”

Ingenieur Wim Morel legt uit: “Met de goedkeuring van het voorontwerp op zak, zal het gemeentebestuur nu de omgevingsvergunning aanvragen voor dit nieuwe scoutslokaal. De vergunningsprocedure zal ruim honderd dagen duren. Zodra we de vergunning krijgen, kan het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarna kan de aanbesteding georganiseerd worden om een aannemer te vinden. Bij een positief verloop hopen we rond de jaarwisseling de werken te kunnen aanvatten.”

“De tijdelijke huisvesting van de scouts tijdens de werken wordt nog onderzocht. Met de huur van een ruimte binnen de site van de Missionarissen Oblaten in de Kapellelaan probeert het gemeentebestuur de scouts een oplossing te bieden voor hun opslagprobleem, onder meer voor hun reddingsboten.”

De burgemeester besluit: “We investeren fors in de infrastructuur voor het verenigingsleven. Sea Scouts Kraaienest is een fijne vereniging, die al jaren zorgt voor een nuttig en bijzonder tijdverdrijf voor de kinderen. Een nieuw lokaal is meer dan verdiend!”