Gemeentelijke steun voor verenigingen staat ter discussie in Ichtegem: “Wij voeren eerlijk en consequent beleid”

Rik Goethals, voorzitter van KVC Ichtegem Sportief gaf er na 40 jaar vrijwillige inzet de brui aan. In een brief die hij stuurde naar alle leden van de gemeenteraad wees hij de veranderde houding van het bestuur ten opzichte van de verenigingen aan als een van de redenen voor zijn ontslag.

Is dit een alleenstaand feit, of is er meer aan de hand? Burgemeester Lieven Cobbaert en fractieleider Frederiek Vermeulen van de grootste oppositiepartij CD&V hebben diametraal tegenovergestelde meningen.“Ik ben het helemaal niet eens met de stelling dat wij minder aandacht voor verenigingen zouden hebben”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert.

Coronasubsidies

“Het tegenovergestelde is eerder waar. Zo heeft het gemeentebestuur tijdens de Kopjesdagen van 2019 de uitbating van de drankstand in handen gegeven van lokale verenigingen, waardoor zij extra middelen konden krijgen.. Tijdens een deel van de coronaperiode hebben de verenigingen geen huurgeld voor gemeentelijke infrastructuur moeten betalen. Er zijn de bijkomende coronasubsidies aan de verenigingen toegekend.”

Lieven Cobbaert. (foto Coghe) © Foto Coghe

“We hebben ook het KSA-gebouw gerenoveerd en fors geïnvesteerd in vernieuwingswerken aan de sporthal in Eernegem. Ik moet, tot mijn spijt, vaststellen dat door enkele misnoegden de indruk gewekt wordt dat er een gewijzigd beleid is ten opzichte van het verenigingsleven. Het grootste verschil met vroeger is dat we nu een consequent en eerlijk beleid voeren, gebaseerd op reglementen die de voltallige gemeenteraad goedkeurde.”

Ontmoedigende drempel

Frederiek Vermeulen is het daar helemaal niet mee eens. “Er is wel een probleem”, zegt hij stellig. “Vanuit verschillende hoeken krijgen we het signaal dat er vanuit de gemeente niet echt een reflex meer is om het verenigingsleven te stimuleren. Men denkt niet meer mee met de verenigingen. Organisatoren moeten, om te beginnen, een administratief dossier indienen en alles moet strikt conform nieuw opgestelde reglementen gedaan worden. Het is een drempel die niet stimuleert om een evenement te organiseren.”

Frederiek Vermeulen. (foto Coghe) © Foto Coghe

“Bij de paardenzegening werd, in eerste instantie, aan de organisatoren gevraagd om de mest van de dieren zelf op te ruimen. Er was er de uitleen van materiaal en de gebrekkige controle bij de levering. Achteraf stuurt men de factuur door naar de vereniging voor alle vastgestelde gebreken. Er is het voorbeeld van KVC Ichtegem Sportief die voor hun start van de Omloop van de Westhoek uitweek naar Torhout, om het financieel plaatje rond te krijgen, maar dan nadien van het bestuur minder subsidies kreeg. Zo verliest Ichtegem een topevenement.”

Betalen voor hekken

“Waar vroeger de gemeente voor sommige evenementen nadarhekken gratis ter plaatse bracht en weer ophaalde, moet daar nu voor betaald worden. Dit zijn toch bewijzen dat men het de organisatoren van evenementen niet makkelijk maakt, in tegendeel zelfs.”

(RI)