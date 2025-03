Gemeentelijke site in Albertstraat aan update toe: nieuwbouw voor brandweer en technische dienst?

De gemeentelijke site in de Albertstraat, met onder meer de brandweerkazerne en een loods voor de technische dienst, is aan grondige renovatie toe. “Er zijn diverse scenario’s mogelijk voor een oplossing. Velen zijn gewonnen voor een nieuwbouw aan de Ark”, zegt eerste schepen Krist Soenens.

“Deze gebouwen staan er reeds een halve eeuw, met regelmatig oplapwerk. De kosten voor onderhoud, verwarming en herstellingen swingen de pan uit. Het wordt een van de grote dossiers waar we ons moeten over buigen in deze legislatuur”, zegt Krist Soenens.

Groter wagenpark

De schepen was nog een kind toen hier een nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen werd met polyvalente oefenzaal die tevens als sporthal diende. Er werd een vergaderruimte bij gebouwd. Met de komst van de Ark als sporthal kreeg de technische dienst meer ruimte. “De Ardooise brandweer groeide. Het wagenpark breidt zich uit, alsook het materieel. Er is dan ook nood aan iets nieuws, aangepast aan de noden van vandaag”, aldus Soenens.

Ook de technische dienst wordt in het denkwerk betrokken. Volgens de schepen heeft puur renoveren op dezelfde plaats geen zin en is dit ook niet mogelijjk. “Er zijn diverse scenario’s mogelijk voor een oplossing. Velen zijn gewonnen voor een nieuwbouw aan de Ark. We beschikken daar over grond en de hoeve is er niet meer bewoond.”

Centraal gelegen

“Deze site is goed en centraal gelegen en waarom zouden we grond kopen als we die zelf in bezit hebben? Aanvankelijk gingen we hier de sportinfrastructuur uitbreiden, maar de behoefte daartoe is niet meer actueel”, zegt Krist Soenens. Bovendien was er burenprotest.

Daarnaast zijn er nog de activiteiten van de verenigingen die gebruik maken van de Albertzaal, zoals de senioren die er petanque spelen. “Indien de brandweer en de technische dienst naar een nieuwbouw trekken, zal er een oplossing moeten komen voor de gebruikers van de Albertzaal”, benadrukt Soenens.

Extra groene zone

Wat dan met de huidige gebouwen van brandweer en technische dienst? “Afbreken lijkt de optie. Het is een mooie ligging en misschien geschikt voor een bijkomende groene zone in de gemeente. Maar vergeet ook niet dat er hier nog het probleem is van de grondvervuiling”, besluit Krist Soenens.