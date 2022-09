Gemeentehuis is het nieuwe Jabbeekse paleis: “Burger kan zich hier thuis voelen in warme open sfeer”

De voorgevel is intact gebleven. Maar daarachter prijkt in de Jabbeekse Dorpsstraat een pracht van een gemeentehuis. Tien jaar geleden zette Jabbeke met het VTC de toon op het gebied van sport- en cultuurcentra, nu levert men een nieuw pareltje af. Kostprijs: 4,5 miljoen euro.

In 2016 besliste de gemeenteraad om het gemeentehuis te renoveren en uit te breiden. “Dat was noodzakelijk omdat we een gemeentehuis wilden dat uitstraling had, maar ook een dynamiek en een kwalitatieve dienstverlening kan bieden aan de burger”, zegt burgemeester Frank Casteleyn. “Er werd gestreefd naar een gebouw waar de burger centraal staat en zich thuis kan voelen in een warme open sfeer. Daarnaast is er ook aandacht voor een dynamische en flexibele werkcultuur voor de aanwezige gemeentediensten.”

Er werd gestreefd naar een gebouw waar de burger centraal staat

Pareltje

“Dit Gemeentehuis Jabbeke, het gebouw voor bestuur en kerndiensten, is centraal gelegen in het dorp. Het is ook samen met het achterliggende park en inbreidingsproject een onderdeel van de dorpskernvernieuwing”, stelt schepen van Gebouwen Wim Vandenberghe. “Belangrijk is ook dat het gemeentehuis gericht blijft op de beleving in het dorp. Het gebouw biedt de noodzakelijke ruimte voor het bestuur en een 20-tal medewerkers. Ik wil in het bijzonder stilstaan bij het energetische concept dat nu ook en jammer genoeg voor ieder van ons een grote zorg is. Er werd gekozen voor een verwarming en koeling via een BEO-veld en we voorzien zonnepanelen. Mooi is dat voor de mobiliteit voorrang gegeven werd aan de fiets. De fietsvleugel is nog in uitvoering, maar eenmaal afgewerkt zal je zowel van de straat als vanaf het park het gemeentehuis als het ware kunnen binnenfietsen. En ik heb met de meeste bewondering opgevolgd hoe steeds opnieuw de zorg voor elk detail binnen de gemaakte esthetische keuzes werd gedaan. Er is de heel moderne lijnstelling van de nieuwbouw.”

Voorgevel

“Er is ook de nieuwe look van de voorgevel die voor de komende jaren mee het uitzicht van het dorp en van de gemeente in zijn geheel zal helpen bepalen. En er is even goed het geheel van de smaakvolle inrichting die hier werd neergezet en waarbij op basis van de bestaande meubellijn werd verder gewerkt.” (PA)