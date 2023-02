Gemeentebestuur van Lichtervelde overlegt met Agentschap Natuur en Bos rond uitbreiding Huwynsbossen

Het Lichterveldse gemeentebestuur heeft een overlegmoment met het Agentschap Natuur en Bos beet rond de geplande uitbreiding van de Huwynsbossen. Dat bleek na een vraag van oppositieraadslid Ria Ghesquiere (Open Vld).

Het Agentschap Natuur en Bos kocht een drietal weken geleden 33 hectare grond die bedoeld is voor de uitbreiding van de Huwynsbossen. De geplande uitbreiding stoot evenwel op heel wat protest van lokale landbouwers.

Overleg

Ria Ghesquiere (Open Vld) peilde tijdens de raad naar het standpunt van de CD&V-meerderheid. Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) liet eerder al weten dat ze het Agentschap Natuur en Bos zou vragen om in overleg te gaan rond de aankoop. Dat overleg blijkt ze nu ook beet te hebben. “Dat de aankoop er is, weten we”, aldus de burgermoeder. “We hebben daaromtrent wel nog geen officieel schrijven ontvangen. We hebben wel een afspraak met het Agentschap op 3 april waar we met hen gaan overleggen rond de toekomstvisie en de aanplantingen. We willen graag de planning en de visie van het Agentschap weten en willen graag ook weten op welke termijn ze wat gaan doen.”

Oppositieraadslid Johan Vandenbussche (SOMM) vroeg de burgemeester tijdens het overleg om ook te peilen naar de recreatiemogelijkheden op de door het Agentschap aangekochte terrein. (BCH/foto Kurt)