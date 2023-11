Gemeentebestuur van Komen koopt leegstaand Café à la Colombe: “We gaan het zelf gebruiken”

Verdwijnt er binnenkort opnieuw een zwarte plek van de Komense gemeentekaart? Als het van het gemeentebestuur afhangt wel. Met de aankoop van het voormalige Café à la Colombe lijken de beleidsmakers alvast in een tweede versnelling te schieten. “Dit moet een gemeenschapsruimte worden”, klinkt het bij de burgemeester.

Iets meer dan zes jaar geleden sloot Café à la Colombe voor het laatst de deuren. Het aftandse gebouw, gelegen in de Voorstadstraat, bleef al die tijd onaangeroerd. Verval en vuil werden er de norm, de plaats kreeg al snel het label van stadskanker. Toch blijkt daar nu verandering in te gaan komen. Het gemeentebestuur besloot het gebouw over te kopen om het zelf te gaan gebruiken.

“Het is een idee dat al langer op tafel lag maar vanwege een resem aan juridische obstakels konden we dit nu pas concretiseren”, verduidelijkt burgemeester Alice Leeuwerck. “Het gebouw zal volledig gerenoveerd worden en zal, bij heropening, een maatschappelijke functie krijgen. Zo zullen er coworking spaces worden geïnstalleerd en zullen start-ups zich er kunnen vestigen. Daarnaast zullen zowel het ADL als de SIDEC er een permanentie krijgen. Alles voor het bevorderen van de handel en wandel in onze gemeente onder één dak!”

bekommernissen

Hoewel het concept bij de oppositie met tevredenheid werd onthaald, weerklonken er ook enkele bekommernissen. “Dit alles doet ons denken aan de situatie met het gebouw van de voormalige blokker, eveneens pal in het centrum”, klinkt het vanuit die hoek. “De gemeente wilde er hun administratieve diensten herlogeren, iets wat ondertussen broodnodig is geworden. Helaas kunnen wij enkel maar vaststellen dat er sinds de aankoop helemaal niets mee werd aangevangen.”

De burgemeester reageert kort op de vraagstelling. “Onze prioriteit gaat nu uit naar de bouw van een nieuw gemeentelijk depot want onze mensen werken er nu in erbarmelijke omstandigheden. De voormalige Blokker wordt gebruikt als opslagplaats voor onze archieven.”

De aankoop van het café komt met een investering van 240.000 euro. 80 procent kan via subsidies worden bekostigd. (SR)