Gemeentebestuur van Ingelmunster heeft aankoop stationsgebouw niet beet: “We zijn verbijsterd en ontgoocheld”

Om de plannen voor een nieuwe stationsbuurt te realiseren, is de aankoop van het stationsgebouw cruciaal. Daarom nam het gemeentebestuur deel aan de verkoopprocedure van de NMBS met verschillende biedingsrondes. Nu het gebouw toch niet aan Ingelmunster wordt verkocht, reageert het bestuur ontgoocheld en verbijsterd.

Een ingrijpende opwaardering van de stationsbuurt is meer dan nodig en daar wil Ingelmunster dringend werk van maken.

De eerste ontwerpplannen voorzien zowel de aanpak van de moeilijke bocht, een evenwicht tussen vergroening, ontharding en parkeren als een plaats voor de verschillende vormen van openbaar vervoer.

Om dit alles te realiseren, is het verwerven van het oude stationsgebouw met de voorliggende parking essentieel.

“We zullen de piste van onteigening onderzoeken”

De NMBS startte in het najaar van 2022 een verkoopprocedure waarop Ingelmunster intekende. De minimumprijs was toen 345.000 euro. Na drie biedingsrondes heeft de NMBS het gebouw nu verkocht aan een hogere bieder.

Burgemeester Kurt Windels: “We zijn zeer ontgoocheld en verbijsterd dat het stationsgebouw niet aan ons is verkocht. De NMBS weet dat we het gebouw en de voorliggende parking nodig hebben om de vernieuwing van de buurt te realiseren. Het algemeen belang primeert hier. De aanpak van de stationsbuurt komt trouwens ook de treinreizigers ten goede.”

“Het cynische van de zaak is het feit dat de NMBS mee aan tafel zit voor het ontwerp van de plannen en ze die ook goed vindt. Onbegrijpelijk. Het blijft onze bedoeling om het gebouw te verwerven. Daarom zullen we de piste van onteigening onderzoeken. De NMBS wil de identiteit van de koper slechts kenbaar maken na het verlijden van de akte. Dit kan nog vier maanden duren. Via een parlementaire vraag horen we ook graag de mening van de bevoegde minister hieromtrent.”

Vernieuwing uitgesteld

Omwille van deze ontwikkelingen wordt de vernieuwing van de stationsbuurt voor onbepaalde tijd uitgesteld, tot er meer duidelijkheid is. “En dat is erg frustrerend”, besluit burgemeester Windels. (PADI)