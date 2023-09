Gemeentebestuur stuurt dreigbrieven naar al te kritische inwoners

Is het normaal dat het gemeentebestuur een advocaat afstuurt op een inwoner, die zich uiterst kritisch heeft uitgelaten op sociale media over datzelfde gemeentebestuur? Twee gemeenteraden geleden stelde oppositielid Vicky Dereere (N-VA) de vraag al. Haar oppositie-collega Andrea Otlet (Groen) pikte tijdens de laatste gemeenteraad in op de vraag en pleitte voor duidelijke richtlijnen ter zake.

Vicky Dereere bond twee gemeenteraden geleden de kat de bel aan. “Blijkbaar heeft het gemeentebestuur een advocaat afgestuurd op enkele al te kritische inwoners, die via sociale media herhaaldelijk hun gal hadden gespuwd tegenover het gemeentebestuur. Er werd gedreigd met juridische stappen als de kritiek niet zou verstommen”, haalde Dereere toen aan. “We hebben alleen maar ons personeel verdedigd, want de kritiek was aan hun adres gericht”, verweerde burgemeester Steve Vandenberghe zich toen.

Twee mensen uitgepikt

Op de raadszitting van 29 augustus kwam Andrea Otlet (Groen) terug op het incident. “Ik vind het opmerkelijk dat het college er twee Bredenaars heeft uitgepikt en aangetekende brieven heeft gestuurd, waarin gedreigd wordt met juridische stappen. Jullie moeten toch beseffen dat een eventuele rechtszaak niet overeind zal blijven? Wat op de sociale media werd gepost door betrokkenen, was misschien uitermate scherp en niet altijd gepast, maar valt nog altijd onder het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. Dit riekt naar intimidatie. Het argument dat het college hiermee haar personeel uit de wind wilde zetten, klopt bovendien niet. Het was het college zelf dat op de korrel werd genomen.”

Otlet hield in een adem ook een pleidooi voor een regelgevend kader, dat moet aangeven wanneer en hoe kan ingegaan tegen rabiate criticasters, die over de schreef gaan. “Anders blijft de manier waarop dit wordt aangepakt arbitrair. Vergeet niet dat sociale media vaak overlopen van de ‘kritische’ opmerkingen. Waar trekken we met andere woorden de grens als gemeentebestuur?”

Personeel beschermen

Burgemeester Steve Vandenberghe gaf aan dat hij waarschijnlijk de politicus is die het vaakst antwoorden geeft op vragen en opmerkingen van inwoners (via de sociale media). “Of de kritiek nu gefundeerd is of niet, ik zal altijd een antwoord sturen. Ook al geven mensen rondom mij de raad om daarmee te stoppen. ‘Je kunt die discussies toch niet winnen’, geven ze dan aan. Maar ik doe het toch en zal het blijven doen. Ik sta ook open voor kritiek, als die gegrond is, en alles kan altijd beter, dat besef ik. Maar wanneer een ambtenaar -wiens naam ik in openbare zitting niet kan noemen- me komt vertellen dat wat gepubliceerd wordt op het randje van laster is, dan moet ik ingrijpen. Dat wij politici vaak als pispaal dienen, geen probleem. Maar we moeten ons personeel beschermen. Als een persoon de diensten voortdurend zit te bashen, dan komen er grenzen aan mijn tolerantie.”

De burgemeester schaarde zich daarop wel achter Otlets idee om duidelijk af te bakenen wanneer het gemeentebestuur kan ingrijpen.

Big Brother

Vicky Dereere liet verstaan blij te zijn dat burgemeester Vandenberghe zich over het onderwerp wil bezinnen. “Ik blijf er echter bij: ik heb printscreens gezien van de betrokken berichten, gepost op een persoonlijke Facebookpagina, en daarin werd enkel het college geviseerd. Ik vraag me ook nog altijd af waarom uitgerekend deze twee inwoners werden aangepakt. Zijn er meer Bredenaars, die een ‘verwittiging’ kregen maar er nog niet mee naar buiten kwamen? Wat er ook van zij, het lijkt er toch op dat Big Brother meekijkt in Bredene… Anderzijds, de manier waarop de burgemeester deze zomer zijn op sociale media belaagde groendienst verdedigde, was lovenswaardig. Zo kan het dus ook. Maar je moet toch beseffen welke impact het heeft wanneer je drie aangetekende zendingen, verstuurd door een advocaat, ontvangt van het gemeentebestuur en waarin gedreigd wordt met de politie. De partner van een van de betrokkenen kampt intussen met gezondheidsproblemen door dit voorval.”

“Misschien zal onze demarche sommigen doen nadenken wanneer ze de volgende keer de neiging hebben om laster te posten. Want ook die heeft een impact op ons personeel. Zij verwachten van ons immers terecht de nodige bescherming”, besloot de burgemeester.