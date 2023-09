Gemeentebestuur stelt studiebureau aan voor herinrichting Harendijke: “Een tuinwijk heeft veel troeven”

Onlangs werd in de Uilenspiegel toelichting gegeven bij de toekomstplannen voor Harendijke. Het gemeentebestuur ziet wel iets in een tuinwijk. “Dat zou in één klap al de problemen in de woonwijk oplossen”, aldus schepen Marleen De Soete.

Harendijke kampt al jaren met structurele problemen. Zo was er in het verleden wateroverlast en ligt er een slechte wegenis ten gevolge van overstromingen. Een andere aanhoudende problematiek is de parkeerdruk: net over de grens met Blankenberge geldt betalend parkeren en in Harendijke niet, met als gevolg dat veel bezoekers aan de naburige badstad hun wagen gratis in Harendijke komen zetten. “Ondertussen hebben we daar wel een bord ‘uitsluitend plaatselijk verkeer’ laten plaatsen, maar in de praktijk blijft dit dode letter. Nog steeds parkeren veel mensen er gratis in de groenzones”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen De Soete (Samen Vooruit), die deze groenzones daarom graag wil laten herinrichten.

“Wonen in de wijk zal op die manier veel aantrekkelijker worden”

Studiebureau Haeghebaert kwam op de proppen met het idee voor een ‘tuinwijk’: een totale herinrichting met maximale ontharding en waterbuffering, wadi’s en belevingselementen. “Er zou met waterdoorlatende materialen gewerkt worden: denk maar aan een mooi schelpenpad in plaats van asfalt. En, net zoals in de Neptunuswijk zouden we daar dan ook speelelementen in kunnen integreren”, denkt De Soete hardop na. De voorstellen van het studiebureau Haeghebaert zijn nog maar een eerste ontwerp. “Maar ze zijn naar mijn mening visionair. Dit is dé kans voor de inwoners van Harendijke, aan wie al jarenlang een grondige herinrichting van de wijk wordt beloofd”, meent De Soete.

90.000 euro subsidie

Ook de onderbouw zou meegenomen worden: Harendijke heeft nog geen gescheiden rioleringsstelsel. De campings in de buurt moeten dan volgens de schepen ook mee afgekoppeld worden. “Dat zal niet meer voor deze legislatuur zijn, maar bepaalde stukken van de bovenbouw wél. Volgend jaar krijgen we in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact immers een subsidie van 90.000 euro toebedeeld die hiervoor kan aangewend worden”, klinkt het.

“Op vraag van bewoners bekijken we ook nog de mogelijkheid om een elektrisch oplaadpunt te installeren, maar dan moeten we wel goed kijken waar zodat we niet opnieuw externen aantrekken in de wijk. Harendijke is nu een rustige woonwijk waar het wonen straks nog een stuk aantrekkelijker en aangenamer zou kunnen worden.”

Principieel akkoord

Het concept van de ‘tuinwijk’ werd ook alvast afgetoetst met stad Blankenberge, waaronder nog een klein deel van Harendijke valt, en AWV die daar eveneens grondeigenaar is. “Beide partijen zijn mee in het verhaal en gaan alvast principieel akkoord met het concept. En op de infovergadering in de Uilenspiegel kreeg ik het gevoel dat ook de inwoners van Harendijke hier wel oren naar hebben”, besluit schepen De Soete.