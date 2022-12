Gemeentebestuur presenteert plan voor ‘toekomst van Beernem’

Aan de hand van participatietrajecten voor jong en oud uit de gemeente werkte de burgemeester en het schepencollege de voorbije maanden aan de ‘DNA van het Dorp’. Dat is een traject met steun van de provincie West-Vlaanderen met hulp van het Gentse bureau Maat-Ontwerpers. Concreet wilde het bestuur hiermee luisteren naar de wensen en zorgen van de inwoners om de toekomst van Beernem op de juiste manier vorm te geven.

“De opmaak van dit masterplan bestaat uit een analyse van het gebied en een ontwerpweek waarbij zowel ambtenaren, het gemeentebestuur en de bevolking worden betrokken. Het traject zal in totaal zes maanden in beslag nemen”, legde raadslid Christine Stroobandt (N-VA) vorig jaar uit toen het project aan Beernem werd toegewezen. Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) was het participatieproces een groot succes. “Het was belangrijk om jong en oud te betrekken in het dossier om zo tot een gedragen toekomstplan voor Beernem te komen. Met het eindrapport gaan we onmiddellijk van start en koppelen we concrete actiepunten aan de drie werkterreinen die onderzocht zijn.”

Een eerste werkterrein moet de identiteit van de verschillende dorpskernen bewaren. Zo wil de gemeente inzetten op een proactief woonbeleid door een duidelijk beeld te krijgen over de woonbehoefte in Beernem. Met de Woonwinkel wil het bestuur onderzoeken hoe senioren die in gezinswoningen wonen, een goed alternatief binnen het dorp kunnen vinden. Die vrijgekomen woningen kunnen volgens het masterplan gebruikt worden voor gezinnen. “Het Eindrapport toekomst kerk Oostveld geeft aan dat er een draagvlak is voor woningen voor ouderen, uitgebouwd in de zijbeuken van de kerk”, vertelt de burgemeester over een van de voorbeelden. Uiteindelijk wordt de visie over de inplanting en afbakening van meergezinswoningen gebruikt in de opmaak van de woontypologie in Beernem. Om daar ook in de toekomst goed mee om te springen, doet men nu die denkoefening voor de stationsomgeving en van alle kernen van Beernem, Oedelem en Sint-Joris.

Ook mobiliteit maakt deel uit van het project. Het masterplan wil werk maken van een zichtbare dorpsas vanaf het Aanwijs, langs het station, richting Beernem dorp waar de fiets een veilige plaats krijgt in het verkeer. Beernem gaat hiervoor in overleg met de provincie, het Agentschap Wegen en Verkeer en andere partners. In de toekomst worden een aantal straten ook ingericht als fietsstraat.

Tenslotte bleek uit het traject ook dat de inwoners op zoek zijn naar aangename ontmoetingsmogelijkheden. De herinrichting van het gemeenteplein is een eerste stap in de opwaardering van de Bloemendalestraat. De visie op de omgeving van het ontmoetingscentrum De Kleine Beer, de bibliotheek, het oude zwembad en de herinrichting van de Marichalstraat maken daar deel van uit, alsook de bouw van een nieuw jeugdhuis. “We willen plaats maken voor ambulante handel op strategische plekken en zijn hiervoor samen met de POM West-Vlaanderen een ‘proeftuin detailhandel’ opgestart, waarbij we ook organisatie van de wekelijkse markt verder onderzoeken”, geeft Sypré verder nog een voorbeeld.