Gemeentebestuur Koksijde dient motie in voor onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating Olivier Vandecasteele

Het lot van de onfortuinlijke Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele die al bijna een jaar in een Iraanse gevangenis zit, ligt het gemeentebestuur en alle Koksijdenaars nauw aan het hart, want zijn familie woont in Oostduinkerke. De motie op voorstel van burgemeester Marc Vanden Bussche gericht aan de federale overheid om alle middelen in te zetten voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating, werd unaniem goedgekeurd.

“De echte reden voor de aanhouding van deze hulpverlener is tot heden onbekend, maar Iran is dan ook een land waar geen garanties bestaan voor de rechten van de mens”, aldus burgemeester Vanden Bussche. “Wij mogen van geluk spreken dat we in Europa leven, waar de mensenrechten worden gerespecteerd, in tegenstelling tot Iran! De gezondheidstoestand van Olivier is zorgwekkend, met zijn familie krijgt hij onregelmatig contact via korte telefoongesprekken. In het schijnproces waarin hij wordt beschuldigd van spionage mocht hij niet worden bijgestaan door een advocaat van zijn keuze.”

Druk uitoefenen

“Al 278 dagen zit hij opgesloten in een ondergrondse isoleercel. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel, en dat zou intussen zijn omgezet in 40 jaar cel en 74 zweepslagen. We scharen ons achter zijn familie die alles uit de kast haalt om de politieke druk op te voeren. Het enige dat wij kunnen doen is mee druk uitoefenen bij de autoriteiten. Daarom richten we deze motie aan de federale overheid om alle diplomatieke middelen in te zetten en Oliviers onmiddellijke, onvoorwaardelijke vrijheid te eisen. Dit moet op de agenda worden gezet van de Europese Unie en worden aangekaart!”