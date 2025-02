Gemeentebestuur Knokke-Heist krijgt label Sportbedrijf

Gemeente Knokke-Heist kreeg van Sport Vlaanderen het label ‘Sportbedrijf 2025-2026’. “Een mooie erkenning voor de inspanningen van het gemeentebestuur om onze personeelsleden de kans te geven om te sporten”, zegt Sportschepen Bert De Brabandere. “Onder meer ons ‘move@lunch’ aanbod is erg populair.”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist doet al enige tijd heel wat inspanningen om hun medewerkers te laten sporten, ook tijdens het werk, en krijgt daar opnieuw erkenning voor van de Vlaamse overheid. Het is meer bepaald het agentschap Sport Vlaanderen dat het label ‘Sportbedrijf’ toekent aan gemeente Knokke-Heist. “We kregen het label al eerder voor de periode 2022-2023”, weet schepen van Sport Bert De Brabandere (Inzicht). “Het is natuurlijk een mooie erkenning voor de sportwerking die we voor onze medewerkers ontwikkelen. En het is best uitzonderlijk dat een lokaal bestuur dit label krijgt; meestal gaat het naar commerciële bedrijven.” Met het concept ‘Sportbedrijf’ probeert de Vlaamse overheid om bedrijven, waartoe ook lokale besturen en andere publieke instellingen worden gerekend, te stimuleren om hun medewerkers binnen het kader van de werkomgeving tot sporten te brengen. En daarbij wordt in fases gewerkt, namelijk ‘supporter’, ‘liefhebber’, ‘belofte’ en ‘prof’. Knokke-Heist is nu ‘prof’ en mag dus het label Sportbedrijf dragen.

“Voor tijdens de middagpauze organiseren wij ‘move@lunch, een erg populaire werking. Iedere middag hebben onze vijfhonderd medewerkers de kans om aan sport te doen. Het gaat dan onder meer om pilates, tafeltennis, zaalvoetbal, padel of yoga. En daarvoor gebruiken we dan uiteraard onze gemeentelijke sportinfrastructuur of waar nodig de infrastructuur van derden”, weet schepen De Brabandere. “Voor na het werk organiseren we maandelijks Sport@fterwork sessies voor sporten die iets langer duren, zoals wakeboarden bij Lake Paradise of gaan bowlen. Verder stimuleren we onze medewerkers ook om met een groepje collega’s en uitgedost in sportuitrusting met het logo van gemeente Knokke-Heist deel te nemen aan diverse sportwedstrijden. Bij dit alles krijgen we sturing en begeleiding van de werkgroep gezondheid, die mee waakt over de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers.”