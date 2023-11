Gemeentebelangen/CD&V zet samenwerking verder in Alveringem

De politieke fracties Gemeentebelangen en CD&V laten zaterdag via een perscommuniqué weten dat ze in oktober ’24 voor de tweede keer samen naar de kiezer gaan. Rond deze tijd krijgen alle inwoners een enquête in de bus met daarin uiteenlopende vragen over hoe zij het beleid ervaren en welke noden zij voor de toekomst zien.

In deze legislatuur vormt fractie Gemeentebelangen/CD&V de meerderheid. Samen hebben ze tien zetels in de gemeenteraad, tegenover zeven voor de oppositie. Los van kleine occasionele ergernissen – niets die de werking hypothekeert – draait het schepencollege goed. Niet onlogisch dus dat beide partijen richting oktober ’24 opnieuw openlijk voor elkaar kiezen.

“Wij bundelen opnieuw de krachten als één gezamenlijke fractie op een kartellijst”, zegt woordvoerder Dries Decorte. “We hebben beslist om nu al een enquête te houden, iets wat wij in 2018 ook hebben gedaan. Zoiets levert vaak nuttige info op. Het resultaat van de enquête zullen we meenemen in ons beleidsplan 2025-2031. Dat is als de kiezer ons voldoende stemmen geeft om opnieuw te besturen. De burgerbevraging valt rond deze tijd bij alle inwoners in de bus. Invullen en indienen kan tot en met 23 december. Dat kan zowel op papier als digitaal. De papieren enquête kan men deponeren in de bussen van onze leden, online invullen kan via www.alveringem2024.be. De bevraging is in beide gevallen volledig anoniem en in het voorjaar van 2024 plannen we de resultaten naar buiten te brengen.”

Deelnemers

Voor de fractie Gemeentebelangen hebben volgende mensen hun deelname reeds bevestigd: Gerard Liefooghe (Alveringem), Karolien Avonture, (Alveringem), Rudi Mares (Gijverinkhove) en Martine Huyghe (Beveren-aan-de-IJzer). Voor CD&V zijn dat Sylvie Thieren (Beveren-aan-de-IJzer), Jacques Blanckaert (Leisele), Dries Decorte (Alveringem), Ignace Decroos (Leisele) en Charlotte Verstraete (Fortem).