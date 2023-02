Gemeente Zonnebeke lanceert handelaarsactie Lets Stick Together

Vanaf 1 maart lanceert de gemeente samen met OC West en de provincie West-Vlaanderen een handelaarsactie. Hun bedoeling is simpel: eigen inwoners laten blijven plakken bij eigen handelaars.

“Dat blijven plakken mag letterlijk genomen worden. Alle deelnemende winkeliers krijgen een eigen karikatuur die gedrukt wordt op een sticker. De willekeurig verpakte stickers kunnen inwoners verzamelen wanneer ze lokaal gaan shoppen. Wie in drie maanden tijd de Groot-Zonnebeekse handelshelden op een affiche kan kleven, kan met lokale prijzen aan de haal gaan”, stelt burgemeester Ingrid Vandepitte (# team8980). “Dit moet een boost geven aan de plaatselijke economie.”

Jonge gezinnen

“Er zijn veel jonge gezinnen in Zonnebeke en die willen we lokaal laten shoppen”, aldus de burgemeester. “Als gemeente kregen we van OC West en de provincie West-Vlaanderen de kans om acties te ontplooien ten voordele van de lokale handel. Na een degelijke voorbereiding viel de keuze op deze actie. Praktisch onmiddellijk tekenden 46 handelaars in.”

Het gaat over kappers, groente -en fruitwinkels, bakkerijen, Speelgoed -en krantenwinkels, bloemenwinkels, decoratie, apothekers, beenhouwerijen, restaurants, frituren, schoonheidssalons, traiteurs, elektrozaken, juweliers, opticiens, fietsenwinkels, kledingwinkels, supermarkten enzovoort verspreid over gans Groot-Zonnebeke.

Affiche en stickers

Met de Info Zonnebeke van maart/april krijgt elk adres een affiche met 49 vakjes die gaan over 46 handelaars en drie typerende Zonnebeekse elementen. Wie vanaf maart gaat winkelen bij een van die handelaars krijgt bij het afrekenen een leuk collectoritem dat bestaat uit een of meerdere zakjes stickers met daarop Zonnebeekse koppen. De 46 deelnemende lokale handelaars kregen immers hun eigen cartoon, een creatieve knipoog die het lokaal karakter van de actie nog meer kracht bijzet. In totaal worden er 311.000 stickers verspreid over 46 deelnemende handelaars. Bij elke aankoop ontvang je in ieder geval een pakje stickers. Daarna krijg je een extra zakje per 10, 20 of 50 euro, volgens de aankoopschijf waar de handelaar onder valt. De stickers verzamel je tussen 1 maart en 31 mei. Wie de volledige affiche met 49 stickers kan vervolledigen en die ten laatste valideert op 10 juni, maakt kans op vijftig euro aan waardebonnen die je opnieuw bij de lokale handelaars kunt spenderen. Valideren doe je op het gemeentehuis, het Dorpspunt in Zandvoorde of bij de ambassadeurs van de handelaarsactie (Fruitoase, Traiteur Bruno, Wijnen Lecluse, Optiek Cardoen, Optiek Marian). De stickers werden voor een groot deel geknipt en verpakt door de medewerkers van De Lovie uit het Dorpspunt in Zandvoorde samen met de mensen uit Dominiek Savio en Mariënstede.

Reactie oppositie

Op de laatste gemeenteraad verklaarde de burgemeester dat de actie ergens tussen de 35 à 40.000 euro zou kosten. “De gemeente zal dus stevig in de beurs mogen tasten voor een stickeractie”, aldus Koen Descheemaeker (N-VA) . “Dat men nadenkt over het stimuleren van de lokale handel is uiteraard positief. Een zoveelste spaaractie lijkt ons niet echt vernieuwend te zijn en zal niet de oplossing bieden voor het probleem. Nagenoeg iedere handelaar heeft zijn eigen spaarsysteem. Met de eigen spaarsystemen heeft men zeker “prijs”, hier gaat het om een tombola. De vraag is uiteindelijk, zal een dergelijke tombola ervoor zorgen dat mensen trouwer naar de plaatselijke handelaar gaan in de toekomst? Dat is zeer twijfelachtig. Er is trouwens ook geen enkele actie voorzien om de effecten van de actie te meten.”

Voor een volledig overzicht kan men terecht op www.zonnebeke.be/letssticktogether