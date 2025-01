Gemeente opnieuw op zoek naar leden voor adviesraden: “Overstijg je eigen beroep en belang”

Nu de nieuwe bestuursperiode effectief van start is gegaan, zoekt het gemeentebestuur opnieuw leden voor de verschillende adviesraden. Reden te meer voor een gesprek met de adviesraad voor lokale economie over hun taken en realisaties van de voorbije zes jaar.

Voor een periode van drie jaar stelt de gemeente leden aan in tien verschillende adviesraden. De oproep zoekt deze keer leden voor de Adviesraad voor cultuur, kunst en erfgoed, de Raad voor ontwikkelingssamenwerking en lokale solidariteit, de Jeugdraad, de Landbouwraad, de Raad voor lokale economie, de Milieuraad, de Raad voor personen met een beperking, de Seniorenraad, de Sportraad en de Welzijnsraad. Sarah Mouton zetelde in de adviesraad voor lokale economie. Die komt bijeen om het lokale ondernemerschap te ondersteunen en versterken. Enerzijds doen we dit door adviezen te overhandigen aan het gemeentebestuur over economische initiatieven. Daarnaast willen we samenwerkingen tussen ondernemers stimuleren en is het belangrijk om het ondernemersklimaat te verbeteren”, vertelt ze. Daarnaast organiseerde de adviesraad de voorbije jaren ook verschillende bijeenkomsten voor ondernemers, van infosessies tot awards voor verschillende categorieën en netwerkmomenten. “Dat we de uitgiftevoorwaarden en de invulling van het nieuwe industriepark mee konden vormgeven, sprong er bovenuit. Daarnaast hadden we in samenwerking met Unizo twee succesvolle edities van de Nacht van de Ondernemer waarbij we telkens bijna zevenhonderd mensen bijeenbrachten. Tijdens en na corona konden we met het gemeentelijk relancefonds een impuls geven en een aantal initiatieven ondersteunen”, vertelt Mouton. Volgens haar vormt de adviesraad een brug tussen ondernemers en het gemeentebestuur. “We zorgen ervoor dat de stem van de ondernemer gehoord wordt. Anderzijds creëren we ook adviezen die worden gedragen vanuit de leefwereld van ondernemers”, vertelt ze.

Diversiteit

Volgens Mouton werkt de adviesraad optimaal met een grote diversiteit in zijn leden. “Van handelaars tot vrije beroepen, freelancers, dienstverleners en kleine KMO’s, als het hele pallet vertegenwoordigd is, werkt de adviesraad zeer goed. We zoeken mensen die openstaan voor debat en durven argumenteren. Daarbij is het belangrijk dat ze het eigen beroep of belang willen overstijgen.”