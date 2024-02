Gemeente Moorslede start strijd tegen Aziatische hoornaars

De gemeente Moorslede gaat de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Zaterdagochtend werd een eerste van twee workshops georganiseerd waar de aanwezigen leren hoe ze de koningin van een nest kunnen vangen.

De Aziatische hoornaar is aan een opmars bezig, maar in Moorslede wil men voorkomen dat er nesten blijven opduiken. “Vorig jaar wisten we elf nesten onschadelijk te maken”, zegt imker Ingmar Clarysse. Hij ging met lokpotten op zoek naar de nesten in onder andere park Mariënstede in Dadizele. “Maar om te voorkomen dat die nesten er komen, moeten we proberen de koninginnen te vangen. Dat kunnen we doen door vallen te plaatsen.”

Samen met imker Dirk Schoutteten legde hij zaterdagochtend in ‘t Torreke in Dadizele uit hoe een dergelijke val kan gemaakt worden. Een twintigtal aanwezigen luisterde aandachtig en ging naar huis met een eigen val. “Het zou mooi zijn als zo veel mogelijk inwoners een dergelijke val uitzetten. De vallen zijn zo gemaakt dat de koninginnen er niet meer uit kunnen, andere insecten wel.”

Ter Sterre

Onder andere Danny Labeeuw, leerkracht in de Moorsleedse school Ter Sterre, volgde de workshop. “Het is de bedoeling dat we ook onze leerlingen vallen laten maken. Op die manier kunnen ze bijleren over de Aziatische hoornaar.”Ook Bert Schoutteten en zijn zoontje Jules tekenden present. “Mijn vader, die hier uitleg geeft, is imker en ook wij houden bijen. Doordat we telkens op een afstand blijven is het vangen van de koninginnen een veilige bezigheid. Ook voor Jules is dit erg interessant”, vindt Bert.

Vierkavenbos

Bij de gemeente is men alvast blij dat de interesse in de workshops groot is. “Woensdag organiseren we een tweede workshop in de 4-Link in Moorslede. Van de provincie krijgen we een beperkt aantal vallen, het is dus goed dat we op deze manier toch verder de strijd kunnen aangaan met de Aziatische hoornaar. Met bijvoorbeeld het Vierkavenbos en park Mariënstede hebben we enkele plaatsen waar die insecten zich spijtig genoeg graag vestigen”, zegt schepen van Natuur Sherley Beernaert (STERK). (BF)