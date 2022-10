Gemeente Moorslede keurt charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ unaniem goed

Op voorstel van fractieleider Ward Gillis (PRO) gaat de gemeente het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekenen. “Er zijn 44 publieke bushaltes in Moorslede”, zegt Ward. “Twee zijn toegankelijk voor personen met een motorische beperking, zes voor personen met een motorische beperking mits assistentie en er is geen enkele voor personen met een visuele beperking.”

“Vlaanderen stippelde een masterplan Toegankelijkheid uit, een actieplan om de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk te maken. In het kader van dit masterplan kunnen gemeenten het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekenen. Door de ondertekening kan de gemeente zich engageren om op een proactieve manier de doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid te realiseren en bij elke investering in het openbaar domein een toegankelijkheidstoets te doen.”

Op de bus geraken

“Het Masterplan Toegankelijkheid voorziet ook ondersteuning vanuit Vlaanderen onder meer een subsidie van 5.000 euro per halte die toegankelijk aangelegd wordt en een coaching traject. PRO is al jaren een pleitbezorger voor toegankelijk openbaar vervoer. Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat alle reizigers op de bus geraken.”

“Met de ondertekening van het charter zou onze gemeente bovendien een positief signaal geven naar inclusie van personen met motorische of visuele beperking toe.”

De gemeenteraad keurde de ondertekening van het charter unaniem goed. “We zijn daarvoor zeker te vinden, het kan zeker geen kwaad daarop in te tekenen”, aldus schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK). (EDB)