Gemeente Ledegem verkoopt woning en loods

De gemeente Ledegem verkoopt een woning met loods aan de Kapelstraat 45 in Sint-Eloois-Winkel. Bieden kan tot en met vrijdag 18 april. De woning werd gebouwd in 1968 en werd deels gerenoveerd. Er zijn drie slaapkamers en een bureau. De loods deed de voorbije jaren dienst als opslagplaats voor materiaal. De bruikbare oppervlakte is ongeveer 400 m². De verkoop van de woning en de loods, goed voor een totale oppervlakte van 1.946 m², verloopt via de dienst vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Meer informatie is te vinden op www.vlaanderen.be/verkoop-vastgoed. (BF/foto JS)