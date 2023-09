Gemeente koopt buurthuis Sint-Lodewijk voor 250.000 euro

De gemeenteraad zette unaniem het licht op groen voor de aankoop van het buurthuis Sint-Lodewijk in de Pladijsstraat. De gemeente betaalt 250.000 euro en dat is een pak minder dan de oorspronkelijke vraagprijs.

“We beslisten begin 8 februari 2023 om twee pistes te onderzoeken betreffende een polyvalente ruimte in Sint-Lodewijk”, verduidelijkt schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). “Wij huren sinds 2014 het buurthuis van CVBA De Gilde en hebben gekozen om dat gebouw aan te kopen. De twee schattingsverslagen lagen in eerste instantie heel ver uit elkaar, maar uiteindelijk is een bedrag van 250.000 euro overeengekomen. Dat was het bedrag dat in onze eerste schatting naar voren kwam.”

Filip Terryn (N-VA) stelde tijdens de gemeenteraadszitting geen problemen te hebben met de aankoop, maar vroeg zich af of de gemeente een zaal ging kopen voor de vrije basisschool. “Het gebouw wordt sinds 2014 gebruikt als buurthuis voor de verenigingen van Sint-Lodewijk en als refter voor de basisschool”, repliceerde schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open VLD). “Het leerlingenaantal van de school zit de jongste jaren sterk in de lift zodat de school best wat extra ruimte kan gebruiken.”

Nieuwbouw

“Het is de bedoeling dat de gemeente er een nieuw project zal realiseren. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en zal het via een samenwerkingsakkoord verhuren aan de school. Wat er effectief zal komen? Het gebouw zal gesloopt worden en er komt tijdens de volgende legislatuur allicht een nieuwbouw met een verdieping waar een turnzaal voor de school ondergebracht zal worden. De volumestudie is inmiddels achter de rug. Een buurthuis, een refter, een turnzaal en misschien bijkomende klaslokalen. Het is allemaal mogelijk, maar de concrete invulling en uitgewerkte plannen zijn momenteel nog niet bekend.” (DRD)