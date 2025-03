Gemeente investeert in renovatiekosten van gemeenteschool De Notelaar: “De school moet open blijven”

Op de gemeenteraad van de maand februari werd beslist over een bijkomende renovatie van gemeenteschool De Notelaar. Met de werken gaat een investering van 60.000 euro gemoeid. Dat de plannen voor een nieuwbouw van de school klaarliggen en de bouw noodgedwongen uitgesteld moest worden, maakt deze investering extra zuur.

De nieuwbouw van de gemeenteschool De Notelaar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Bevertjes, die op dit moment het domein en de gebouwen aan de Beernemstraat gebruiken, kunnen voorlopig niet naar een andere locatie verhuizen. Om die reden kan gemeenteschool De Notelaar niet met de bouw van een nieuwe school beginnen. Door dat uitstel, moet het oude gebouw aan de Knesselarestraat langer dienstdoen. Aangezien de huidige elektriciteit niet meer goedgekeurd zal geraken zonder werken, grijpt het gemeentebestuur in.

Investering

In de huidige meerjarenplanning voorzag het gemeentebestuur al in een budget om verfraaiingswerken uit te voeren. Met de werken is een investering van 60.000 euro gemoeid. “De school moet open blijven, en daarom is deze investering nodig”, zegt schepen van Patrimonium Ruben Strobbe (CD&V).

“Deze extra kost had vermeden kunnen worden” – Gijs Degrande, fractieleider N-VA

Oppositiepartij N-VA erkent dat de school op een veilige manier open moet blijven. “Op de gemeenteraad was hierover slechts een beperkte discussie. Dit heeft met veiligheid te maken en het spreekt voor zich dat de school in veilige omstandigheden open moet blijven”, vertelt fractieleider Gijs Degrande.

“Het is wel bijzonder jammer dat deze investering moet gebeuren”, stelt Degrande nog. “Dit gebouw is al zo oud, zelfs toen ik net in de gemeenteraad zat, werd daar al over gedebatteerd. De plannen voor een renovatie waren klaar. Deze extra kost had vermeden kunnen worden. Maar de vorige coalitie wilde een complete nieuwbouw aan de Beernemstraat. Dat is een jammere zaak”, besluit Gijs Degrande.