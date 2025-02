Gemeente investeert in elektrische pick-up voor groenonderhoud

De gemeente De Haan zet een volgende stap in de vergroening van haar wagenpark met de aankoop van een elektrische pick-upbestelwagen. Dit voertuig, aangekocht bij Green Mobility Group, wordt ingezet door de Groendienst voor het onderhoud van de gemeentelijke groenvoorzieningen. “Het vergroenen en verduurzamen van ons wagenpark is een van de grote prioriteiten van het gemeentebestuur en kadert binnen het goedgekeurde actieplan van het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot te reduceren”, zegt Hans Knudde, schepen voor Leefmilieu. “Met de aankoop van deze elektrische bestelwagen willen we als gemeente het goede voorbeeld geven. De pick-up is volledig afgestemd op de behoeften van onze Groendienst en zal gebruikt worden voor een efficiënter en milieuvriendelijker onderhoud van onze groenvoorzieningen.” Het gaat om een investering van 48.340 euro. In het totaal beschikt de gemeente nu over zes elektrische voertuigen. (WK)