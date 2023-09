Gemeente Houthulst behoudt vertrouwen in schepen Hindryckx: “Wij ontvingen nog geen klachten”

Voor Houthulsts burgemeester Jeroen Vandromme (CD&Vplus) moet zijn eerste schepen en partijgenoot Joris Hindryckx geen stap opzij zetten als schepen. “Het gaat hier om een intern onderzoek in de hogeschool Vives en heeft dus niets met de gemeente te maken.” Hindryckx zette als directeur van Vives een stap opzij na klachten van vrouwelijke medewerkers over grensoverschrijdend gedrag bij het versturen van berichtjes.

Joris Hindryckx is sinds 14 september geen algemeen directeur meer van de hogeschool Vives in Kortrijk. De school voert namelijk een intern onderzoek nadat het klachten van medewerkers ontving over het leiderschap van Hindryckx. Het zou onder meer gaan over ongepaste intieme berichtjes.

“Onschuldig tot tegendeel bewezen is”

Burgemeester Jeroen Vandromme wil kort reageren: “Het interne onderzoek in de hogeschool heeft niets met onze gemeente te maken. Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Wij waren niet op de hoogte van wat zich in de hogeschool heeft afgespeeld. Bij de gemeente hebben we nog nooit klachten ontvangen over Hindryckx. Hij blijft dus eerste schepen in Houthulst.”

Jeroen Vandromme nam, zoals afgesproken, op 1 september dit jaar de burgemeesterssjerp over van Hindryckx die in de gemeente schepen blijft van Financiën, Kerkfabrieken, Patrimonium, Dorpsontwikkeling, Noord-Zuid en Jubilea. (GUS)