Gemeente Deerlijk formuleert ongunstig advies over Ventilusproject

Het gemeentebestuur van Deerlijk dient bij het departement Omgeving een ongunstig advies in met betrekking tot het ontwerp-MER van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’.

Dit ongunstig advies komt echter niet als een verrassing. Het begon met een voorontwerp in 2023, waarop toen door het gemeentebestuur al een stevige set opmerkingen geformuleerd werd. Vorig jaar in juli werd aansluitend hierop een verzoekschrift tot vernietiging ingediend bij de Raad van State.

“Het ontwerp-MER voor het Ventilusproject dat op vandaag voorligt, krijgt opnieuw een ongunstig advies vanwege een aantal belangrijke zaken”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Lies De Witte (CD&V). “Er gebeurde geen alternatievenonderzoek omtrent de locatie, of het al dan niet ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Noch werd gemotiveerd waarom dat niet nodig zou zijn, of werden er resultaten hieromtrent besproken. Er werd geen verder onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten. Er is dan ook nog teveel kennisimpasse omtrent de gezondheidsrisico’s. Ons gemeentebestuur wenst het voorzorgsprincipe blijvend te hanteren.”