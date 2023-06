Gemeente De Haan voorziet tijdelijke randparking in Wenduine: “Parkeerdruk tijdens drukke periode opvangen”

In Wenduine wordt het stuk duinen tussen de Koninklijke Baan, de Leopold II-laan en de Rotonde opgewaardeerd. Ook de parking wordt heringericht en is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Om die parkeerplaatsen te compenseren, voorziet de gemeente tijdens de zomermaanden een tijdelijke randparking in de Brugsesteenweg.

De werken in het duingebied in Wenduine gingen begin dit jaar van start. De paden in asfalt zijn verdwenen en het wandelpad is opnieuw aangelegd in kleiklinkers, waardoor het nu beter toegankelijk is. Er is een nieuw uitkijkpunt en ook de Spioenkop werd aangepakt. In de duinen zelf is heel wat invasieve uitheemse beplanting, zoals rimpelroos, verwijderd. Binnenkort wordt ook het dierenparkje omgevormd tot een echt buurtpark, met een petanquebaan, bankjes en speeltoestellen. Momenteel is de parking bij Park Lange aan de beurt: hier komen meer dan twintig extra parkeerplaatsen, drie laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsenstallingen. Ook het fietspad dat over de parking loopt en de Leopold II-laan met de Koninklijke Baan verbindt, wordt opnieuw aangelegd om de veiligheid van de fietsers te garanderen. De duinen zullen vanaf 1 juli opnieuw toegankelijk zijn voor wandelaars, maar de parking zal deze zomer niet gebruikt kunnen worden.

Kosteloos toegankelijk

Ook zal de parkeerstrook langs de Ringlaan, tussen het kruispunt met de Kerkstraat en de Hubertmolen, niet bruikbaar zijn door de herinrichting van de Ringlaan. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Door de werkzaamheden verliezen we dus tijdelijk parkeercapaciteit in Wenduine. Daarom wordt nu een voorlopige randparking voorzien op het stuk grond dat de gemeente aankocht aan de Brugsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Steenovenstraat. Deze onverharde parking zal kosteloos toegankelijk zijn van 15 juni tot 15 oktober. Zo willen we de parkeerdruk tijdens het toeristische seizoen in Wenduine opvangen.” (WK)