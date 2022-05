Gemeenschapszaal Tjuf wordt uitvalbasis voor lokaal dienstencentrum

Tijdens de jongste gemeenteraad werd uitgepakt met de oprichting van een lokaal dienstencentrum. Volgens schepen en OCMW-voorzitter Carine Geldhof is de vergunning 5 jaar geldig. De oppositie was bij monde van Marleen Lefebre niet mals voor de opstart van dit project. Zij noemde het weggesmeten geld.

De vergunning voor een nieuw dienstencentrum is er. Eigenlijk had de gemeente gerekend op de bouw van een dagverzorgingscentrum, maar de aanvraag voor een voorafgaande vergunning gebeurde echter door Familiehulp. De woning in de Hoogstraat 18 was een optie voor Familiehulp, maar de verbouwingskosten waren te hoog.

Dat pand wordt nu verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. Gezien een dagverzorgingscentrum niet meteen aan de orde is, werd dan maar uitgekeken naar de opstart van een nieuw lokaal dienstencentrum dat voorlopig onderdak zou krijgen in de gemeenschapszaal Tjuf, in afwachting van een nieuw lokaal.

Subsidie

Voor de opstart van een lokaal dienstencentrum is de gemeente volgens schepen Carine Geldhof niet over één nacht ijs gegaan. Er werden ter voorbereiding vier lokale dienstencentra bezocht en er werd overleg gepleegd met de verenigingen en de betrokken ambtenaren van de dienst Vrije Tijd en de sociale dienst van het woonzorgcentrum.

Voor de opstart van een lokaal dienstencentrum krijgt de gemeente na erkenning een subsidie van 33.265,28 euro, maar aan de oprichting worden heel wat voorwaarden verbonden, zoals de aanwezigheid van een kantoor- of gespreksruimte, rolstoeltoegankelijkheid, aangepaste verwarming, ventilatie, verlichting en brandveiligheid. Wat betekent dat er aan de gemeenschapszaal Tjuf, waar het dienstencentrum wordt ondergebracht, heel wat verbouwingswerken nodig zijn.

Schepen Carine Geldhof licht ook nog even de doelstellingen van zo’n centrum toe. “Op de eerste plaats willen we het sociaal netwerk van de inwoners versterken en meewerken aan een zinvolle dagbesteding. We willen ook meer mensen de kans geven om uit hun eenzaamheid te treden. Er wordt een aanbod aan informatieve, vormende en ontspannende activiteiten voorzien, en er zal samengewerkt worden met het wzc, de seniorendiensten en het sociaal huis. Het aanbod van het lokaal dienstencentrum kan ook bestaan in een cafetaria, waar inwoners vrijblijvend iets kunnen komen drinken, een babbeltje slaan of een spelletje spelen.”

“Geen meerwaarde”

De oppositie Inspraak. nu was helemaal niet opgetogen met de oprichting van een lokaal dienstencentrum. Marleen Lefebre vraagt zich af of het nieuwe dienstencentrum wel enige meerwaarde heeft. “Er zijn al voldoende plaatsen op de gemeente waar we alle doelstellingen kunnen realiseren. De oprichting van zo’n centrum is zonder meer weggesmeten geld”, klinkt het.