Geert Van Tieghem: “Brugge gedraagt zich niet altijd als een goede huisvader”

De Brugse gemeenteraad heeft zich maandagavond gebogen over de vierde aanpassing van het meerjarenplan gebogen. Corona, de energiecrisis en de inflatie zadelden de Brugse stadskas immers op met onverwachte extra kosten. De politieke oppositie uitte nogal wat kritiek.

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) verdedigde met gloed de bijsturing en benadrukte dat Brugge blijft investeren. Schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) wees erop de werking van het OCMW niet in het gedrang komt, dank zij stedelijke subsidies: “Ook wij worden geconfronteerd met stijgende personeelskosten door de inflatie en de indexering van de lonen.”

Goede huisvader?

Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) doen de grootste sponsors van de Stad het voortreffelijk: “Het Gemeentefonds dankzij Vlaanderen, de opcentiemen op de onroerende voorheffing dank zij onze bedrijven en de personenbelasting dank zij de hardwerkende Bruggelingen. We moeten dus meer Bruggelingen activeren.”

“Minder goed nieuws is dat de personeelskosten met 37 procent gestegen zijn in vier jaar tijd. U kunt zich niet verschuilen achter de inflatie en de indexeringen. De uitdaging voor de volgende jaren is om de loonkosten onder controle te houden. Die bedragen 40 procent van de stedelijke uitgaven.”

“Bovendien beheert het stadsbestuur de centen van de Bruggelingen niet altijd als een goede huisvader. Ik denk onder meer aan 140.000 euro voor een nieuw logo voor de stedelijke musea en hoge huurprijs voor het Huis van de Bruggeling”, aldus Geert Van Tieghem.

Hij betreurde dat Brugge geen fusie met een aanpalende gemeente gerealiseerd heeft: “Dat zou de stadskas 50 miljoen euro opgebracht hebben en onze stadsschuld gehalveerd hebben! Overigens in onze spaarpot geslonken tot 6,8 miljoen euro. In 2013 bedroeg die nog 100 miljoen euro!”

Energiefonds

Raf Reuse (Groen) gebruikte een eerlijk klimaatbeleid als toetssteen voor de evaluatie van het meerjarenplan: “Een belangrijk element van een eerlijk klimaatbeleid is het energiezuinig maken van woningen en vooral hoe we de Bruggelingen daarbij helpen. Want door te isoleren winnen we drie keer: minder uitstoot van broeikasgassen, meer jobs en lagere energiefacturen.”

“Het is fijn om te zien dat veel Bruggelingen dit doen en gebruik maken van de opknappremie van de Stad. Maar we hebben toch ook de bezorgdheid dat dit voor iedereen mogelijk moet zijn. Jonge Bruggelingen, mijn generatie, kunnen niet zomaar een huis kopen én nog eens alles energiezuinig maken. Die hebben daar hulp bij nodig.”

“En daarom stellen wij voor om een rollend energiefonds op te richten: een fonds dat de kosten van isolatie. Bruggelingen kunnen dat dan terugbetalen door de lagere energiefactuur of wanneer ze wat ouder zijn en meer gespaard hebben. Om dat eerlijk klimaatbeleid te betalen moeten we als stad een redelijke bijdrage vragen van de grootste vermogens en de grootste vervuilers. We moeten onderzoeken of we bijvoorbeeld de belasting op leegstand en tweede verblijven kunnen verhogen en een hogere bijdrage vragen van de cruiserederijen.”

Raad van State

Raf Reuse (Groen) wees er op dat de Raad van State de Brugs belasting op masten en pylonen vernietigd heeft: “Een aantal windenergiebedrijven hebben terecht een rechtszaak aangespannen tegen de Stad Brugge. De firma’s vinden het niet kunnen dat hun windturbines belast worden, maar constructies voor openbare verlichting en de veiligheids- en hulpdiensten niet.”

“Beiden zijn van maatschappelijk belang, argumenten ze. In mei gaf de Raad de windenergiebedrijven gelijk en vernietigde het gehele belastingreglement. Daardoor zal de Stad 1,1 miljoen euro mislopen. Daarbovenop dient een terugbetaling te gebeuren voor de aanslagjaren 2020 en 2021 van meer dan 800.000 euro.”

Erfenis

Volgens Arnold Bruynooghe (VB) mag Brugge zich gelukkig prijzen dat de Stad een erfenis van 6 miljoen kreeg van een kinderloze dame: “De financiële situatie van de Stad is niet zo rooskleurig als de financiënschepen voorstelt. De stadsschuld zal eind 2024 maar liefst stijgen tot 120 à 150 miljoen euro.”

“Over de gestegen energieprijzen en inflatie moet de stad niet klagen. Die extra kosten bedragen amper 23 miljoen euro. daar tegenover staat 37 miljoen extra inkomsten! De personenbelasting stijgt met 13 miljoen euro, de inkomsten uit het Gemeentefonds met 10 miljoen euro en andere subsidies met 13 miljoen euro.”

“Hoeveel zal de renovatie van het dak van het Concertgebouw kosten? Dat staat niet eens vermeld in de vierde bijsturing van het meerjarenplan, dat een staaltje kunst- en vliegwerk is! De vzw Brugge Plus bijvoorbeeld krijgt een tsunami aan middelen toegestopt in deze budgettair moeilijke tijden.”