Geert Dedecker herkozen als CD&V-voorzitter in Wingene

Tijdens de jaarlijkse lentereceptie van CD&V Wingene werd Geert Dedecker opnieuw verkozen als afdelingsvoorzitter.

“Met een gemotiveerd team willen we verder bouwen aan een bloeiende partij in een warme fusiegemeente”, reageerde Dedecker. Burgemeester Lieven Huys kondigde aan dat het gemeentebestuur wil blijven investeren in cultuur, het verenigingsleven en sterke dorpskernen, die de troeven van het platteland combineren met moderne voorzieningen.

Speciale gastspreker was vice-eersteminister en minister van begroting Vincent Van Peteghem, die dieper inging op de begrotingsuitdagingen voor ons land, Vlaanderen en de lokale besturen. Het was de minister die Dedecker uiteindelijk feliciteerde met zijn herverkiezing.

(GGM)