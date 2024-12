Geen kerst- en nieuwjaarswensen van gedumpt N-VA in Wervik: “Hebben geen goesting om de ezel van jullie kerststal te zijn”

Al heel veel jaren is het tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar in Wervik de gewoonte dat alle fracties hun kerst- en nieuwjaarswensen uitspreken. Dit keer verzaakte de oppositiepartij N-VA daaraan. Het water tussen de meerderheid van Vooruit en cd&v en de oppositie is duidelijk veel te diep. Zeker nadat de meerderheid N-VA na de gemeenteraadsverkiezingen niet meenam om uit te komen op een comfortabele en werkbare meerderheid. Nu is de zetelverdeling 13-12 en dat is zeer krap.

Op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur werd er gestemd voor de zes vertegenwoordigers voor de Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik en is er niemand van de oppositie verkozen. “Het zou hypocriet zijn om samen met jullie het Kumbaya te zingen rond het kampvuur”, aldus fractieleider Sanne Vantomme (N-VA).

“In periodes rond Kerstmis en Nieuwjaar het allerbeste te wensen terwijl we dit echt niet menen. De uitgestoken hand op de vorige gemeenteraad (door burgemeester Youro Casier, red) is ondertussen een kaakslag geworden. We begrijpen dat jullie voor de postjes kiezen, maar durf er dan ook voor uit te komen.”

“We hebben geen goesting om de ezel van jullie kerststal te zijn, jullie gaan wel een andere naïeveling vinden om deze rol op zich te nemen. Voor de bewoners van Groot-Wervik hopen we in 2025 op een bestuur met: een goede gezondheid – anders worden we een onbestuurbare stad-, oren om te luisteren naar de noden van onze bevolking, ogen om te zien wat er goed, maar ook wat er mis gaat, handen om te werken, hersenen om te denken op lange termijn, en onze cultuur te behartigen, ballen om gedurfde beslissingen te nemen.”

Kerst- en nieuwjaarswensen waren er wel van fractieleiders Jens Ugille (nieuw voor Vooruit), Kristof Vandamme (cd&v), Nele Leroy (Team 2030), Sabine Bille (Vlaams Belang). Evenals van gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu (Vooruit).