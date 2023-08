Geen extra politieraad over plasincident tijdens verjaardagsfeestje Van Quickenborne

Er komt geen extra politieraad over het plasincident tijdens het feestje voor de vijftigste verjaardag van Kortrijks burgemeester en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) besloot daarmee niet in te gaan op de vraag van Vlaams Belang.

Op maandagavond 14 augustus zouden drie gasten van een verjaardagsfeestje voor minister Vincent Van Quickenborne tegen een combi van de politie geplast hebben. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, startte een onderzoek voor smaad aan de politie.

Vlaams Belang Kortrijk vroeg hierop om een extra politieraad, iets wat waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe weigerde, tot ongenoegen van de Vlaams Belang-fractie. “Dit is een gemiste kans voor de Kortrijkse politieke klasse om een duidelijk signaal te sturen dat wij dergelijk wansmakelijk gedrag niet tolereren en onze agenten voluit steunen”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Geen hoogdringendheid

Ruth Vandenberghe, ook voorzitter van de politieraad, vond echter onvoldoende reden om een extra zitting van de politieraad in te lassen. “Het onderzoek naar dit incident is intussen overgedragen aan een andere politiezone en de kwalificatie ’smaad’ zal in deze worden beoordeeld door het parket”, legt ze uit.

“Wij geen reden voor het spoedeisend karakter van de vraag van Vlaams Belang. Er is geen sprake van hoogdringende zaken die geen uitstel verdragen of vragen die niet behandeld zouden kunnen worden op de volgende, reguliere politieraad op 25 september, wanneer vermoedelijk zelfs al meer zicht zal zijn op het eventuele gevolg dat het parket zal geven aan het opgestelde proces-verbaal.”

Vermeersch betreurt de beslissing, en eist nu openbaarheid van de beelden. “Het feit dat wij een politieraad samenroepen, had een duidelijk signaal kunnen sturen dat wij deze feiten ernstig nemen. Wij eisen dan ook de openbaarheid van de beelden zodat eindelijk klaarheid kan worden geschept in deze onverkwikkelijke zaak.”