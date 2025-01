“Gebouw tot nader order niet toegankelijk”: gemeente Alveringem laat jeugdpaviljoen stutten na verzakking voorgevel

Het gemeentebestuur van Alveringem heeft beslist om een van de paviljoenen op de jeugdsite af te sluiten voor gebruik. Er werd een verzakking van de voorgevel vastgesteld. Het gebouw biedt onderdak aan KLJ en Chiro Parcifal. Zij zijn voorlopig dakloos. Burgemeester Liefooghe benadrukt dat er geen sprake is van verwaarlozing.

De jeugdsite in het centrum telt vier paviljoenen en verzamelt zowat alle jeugdverenigingen die in de hoofdgemeente actief zijn: jeugdhuis De Voenke, techniekacademie, de lessen beeldende kunst van de Westhoekacademie, voor –en naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking tijdens de vakanties, muziekacademie, Chiro Parcifal en KLJ. Allemaal hebben ze er hun eigen plek.

Het gemeenschapsonderwijs was er ooit gevestigd, maar nadat de school in 2007 de deuren sloot, kocht Alveringem het terrein om er 1 grote jeugdsite van te maken. De paviljoenen waren verouderd en de gebouwen werden door de gemeente opgeknapt. Zaken als elektriciteit en verwarming werden in orde gezet.

Onduidelijke communicatie

De communicatie vanuit het schepencollege over de historiek van het betrokken paviljoen is evenwel onduidelijk. Bepaalde schepenen stellen dat het pand waar nu problemen mee zijn, nooit structureel werd opgeknapt terwijl burgemeester Liefooghe benadrukt dat dit paviljoen net zo goed in orde werd gezet als de drie andere. Jeugdlokalen waar groepen jongeren bijeen komen, zien natuurlijk meer af dan lokalen waar muziekonderwijs wordt gegeven of waar kinderen rustig zitten te tekenen of schilderen.

Verzakking

Feit is dat de gemeentelijke technische dienst net voor de jaarwissel bij nazicht van verstopte toiletten een verzakking van de voorgevel van het achterste paviljoen heeft vastgesteld. De gemeente liet een stabiliteitsingenieur komen. Die oordeelde dat het gebouw niet meer veilig was en gestut moest worden. Dat gebeurde ondertussen ook.

Aan de jongeren van KLJ en Chiro werd gevraagd om tot nader order weg te blijven uit het gebouw. De recent aangeworven directeur Omgeving deed in het najaar nog zijn ronde om alle gemeentelijke gebouwen op mankementen na te zien. De verzakking werd niet gerapporteerd en was op dat moment dus wellicht nog niet aanwezig. Het doet vermoeden dat de situatie op zeer korte termijn is verslechterd.

Lamentabele staat

“Wij zijn een jeugdbeweging en hoeven dus helemaal geen villa te hebben”, reageren leden van Chiro Parcifal. “We zijn erg dankbaar voor de prachtige jeugdsite. Maar feit is dat ons gebouw – waarin dus ook de KLJ huist – al lang in een lamentabele staat verkeert. Het plafond ziet er niet goed uit, de toiletten verstoppen vaak, er zijn vochtproblemen en met de verwarming is het alles of niets. We kregen bericht vanuit het gemeentehuis dat we voorlopig niet meer in het gebouw mogen. Hoe lang, is op dit moment niet duidelijk. Omdat veel leiders examens hebben, is er even geen Chiro. Maar begin februari wordt er altijd opnieuw opgestart. Er staat op 11 januari een filmnamiddag gepland, waarvoor we mogelijks in De Kwelle terecht kunnen. Onze chiro telt zo’n 85 leden die om de 14 dagen op zaterdagnamiddag samen komen.”

Voorlopig in de schuur

Bram Leuridan uit Houtem die KLJ-voorzitter is, blijft rustig bij het nieuws. “Het is vervelend, want we komen graag samen op de jeugdsite. Maar wij hebben zelf al naar een oplossing gezocht. In afwachting dat het probleem opgelost is, mogen we van mijn ouders samenkomen in onze schuur.”

Reactie gemeentebestuur

“Wij weten dat er bepaalde problemen zijn in het betrokken paviljoen”, zegt schepen Sylvie Thieren (CD&V) die deze legislatuur de bevoegdheid van Patrimonium heeft. “Het gebouw is 50 jaar oud en niet van de beste kwaliteit. De verwarming is bijvoorbeeld niet efficiënt. Het gemeentehuis heeft tijdens het eindejaar niet op volle kracht gewerkt maar dit dossier zal op het college van maandag 6 januari zeker verder besproken worden.”

“Maandag al zal ik vragen naar het verslag en de aanbevelingen van de stabiliteitsingenieur”, geeft burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) nog mee. “Maar ik benadruk: dit is een niet te voorzien probleem en geenszins het gevolg van verwaarlozing door de gemeente van het gebouw.”