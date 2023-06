GAS-ambtenaars kunnen voorlopig geen automobilisten beboeten bij overtreding in fietsstraten

De wetgeving wordt binnenkort aangepast, waardoor het mogelijk zou zijn voor GAS-ambtenaars om automobilisten in fietsstraten te kunnen beboeten. Dat is echter nog niet aan de orde. “Te veel onduidelijkheden nog”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

“Door een aanpassing in de wetgeving mogen binnenkort ook GAS-ambtenaren automobilisten beboeten voor het inhalen van fietsers in een fietsstraat”, stelt Bert Wouters (Groen). “Nu er in Roeselare stilaan wat meer fietsstraten opduiken wil ik dan ook vragen of dit ook bij ons aan de GAS-ambtenaren zal toevertrouwd worden? Moet daarvoor een aanvulling geschreven worden in het politiereglement of een GAS-reglement?”

Sensibilisering

“Het klopt dat de GAS-wetgeving momenteel in een herzieningsprocedure zit”, horen we van schepen Stefaan Van Coillie. “Maar het is allemaal nog wat voorbarig. De bedoeling is dat GAS-vaststellers extra bevoegdheden krijgen, waaronder auto’s die fietsers in halen in een fietsstraat. Het is dus nog onder voorbehoud. Maar belangrijk is dat een inbreuk enkel kan vastgelegd worden met een foto bijvoorbeeld. Bewijsstukken zijn nodig. Het is nog onduidelijk of dat mogelijk is. We kunnen ze sowieso wel inzetten bij sensibilisering en de mensen wijzen op eventuele overtredingen. Ondertussen is het afwachten tot de definitieve teksten.”