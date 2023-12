Frontzate wordt verlegd nabij KTA Diksmuide en wekt wrevel van lokale N-VA op

De vlonder op de Frontzate aan de achterkant van het KTA Diksmuide was aan herstel toe en werd recent afgebroken. Op de provincieraad werd nu beslist om een perceel aan te kopen zodat het fiets- en wandelpad naast de poel kan worden gelegd.

Provincieraadslid en fervent fietsliefhebber Luc Coupillie: “Het nieuwe tracé wordt aangelegd in een half verhard pad. Op termijn zal dit goedkoper uitkomen dan telkens de vlonder te herstellen. De aankoop van 6a 82ca grond aan het KTA maakt een bypass mogelijk rond de poel en zal het fietspad beter tot zijn recht laten komen. De aankoop van dit stukje grond zal 34.000 euro kosten. De aanleg van het pad wordt voorzien in 2024 en is een laatste actie in de update van de Frontzate.”

Maar N-VA Diksmuide is met deze oplossing niet gelukkig. “Een opeenvolging van visies van deputaties zorgt voor dure grillen in het renovatieproces. Zo werden op tien kruispunten van de Frontzate de amper tien jaar oude betonstenen vervangen door een ander type betonstenen. Voor de uniformiteit verweert de huidige deputatie zich. Voorts werd de parking ter hoogte van Booitshoeke Statie, pas ontworpen en aangelegd in betonsteentjes in 2017, nu weer uitgebroken.”