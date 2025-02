Frits Dhaenens verkozen als nieuwe voorzitter van N-VA Kortrijk, Axel Denie wordt de nieuwe ondervoorzitter

Op zaterdag 22 februari hebben de leden van N-VA Kortrijk een nieuw lokaal bestuur verkozen. Frits Dhaenens (30) is gekozen als nieuwe voorzitter en volgt Piet Lombaerts op. Frits zal de komende drie jaar de lokale afdeling leiden.

Frits Dhaenens is al enkele jaren actief binnen de jongerenafdeling van de partij en trad in 2022 toe tot de lokale moederpartij. Hij nam ook deel aan de recente lokale verkiezingen. “Ik ben trots op deze kans en kijk ernaar uit om me de komende jaren voluit in te zetten. Kortrijk is de stad waar ik ben opgegroeid, waar ik woon en waar ik ook oud wil worden. Met heel veel goesting en jeugdig enthousiasme wil ik graag mijn steentje bijdragen om van Kortrijk een nog betere stad te maken”, aldus Dhaenens.

Naast de benoeming van een nieuwe voorzitter is ook Axel Denie (53) verkozen tot ondervoorzitter, waarmee hij Trui Steenhoudt opvolgt. Axel is eveneens tevreden over zijn nieuwe rol: “Ik ben vereerd met het vertrouwen dat in mij is gesteld. We boekten met N-VA Kortrijk afgelopen verkiezingen een prachtig resultaat en ik kijk ernaar uit om samen met de voltallige ploeg de twee nieuwe schepenen (Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt, red.) en de overige zes gemeenteraadsleden maximaal te ondersteunen.”

De nieuwe voorzitter en ondervoorzitter worden gesteund door een uitgebreid en divers bestuur, dat bestaat uit 37 verkozen leden. “Deze grote en diverse groep toont aan dat er nog steeds veel politiek engagement is onder de inwoners van Kortrijk. N-VA Kortrijk is in opmars en met het gehele bestuur zetten we ons in om deze groei de komende jaren verder uit te bouwen,” voegt Frits Dhaenens nog toe.