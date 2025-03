Frits Dhaenens (30) is de nieuwe voorzitter van N-VA Kortrijk: “Willen zelfde koers blijven varen”

Habemus papam. N-VA Kortrijk heeft een nieuwe voorzitter. De 30-jarige Frits Dhaenens werd op zaterdag 22 februari verkozen als voorzitter van N-VA voor de komende drie jaar. Hij volgt daarmee Piet Lombaerts op. Axel Denie is de nieuwe ondervoorzitter. Wij geraakten met Frits aan de babbel in muziekcafé HOF op een dinsdagavond, net voor zijn training bij de triatlonclub.

Frits Dhaenens is zowel actief als passief heel sportief: hij is lid van triatlonclub AP3T, bestuurslid bij United 19 (sfeergroepering KVK, red.), fietst mee met de wielerclubs ‘Beuterverzet 53×11’ & ‘Skof Open’, zit (speelt mee) in de Kortrijkse minivoetbalcompetitie én cafévoetbalcompetitie…

Daarnaast is hij Kortrijkzaan in hart en nieren. Hij groeide op in de Guldensporenstad als deel van een drieling. Hij liep school in het Sint-Amandscollege en trok op latere leeftijd naar de Kulak, waarna de onvermijdelijke episode in Leuven volgde. “Maar zelfs dan kwam ik graag elk weekend terug naar Kortrijk”, stelt hij. “Ik wist echt wel dat ik niet wou blijven plakken in Leuven. Ik wou altijd al hier mijn leven uitbouwen.”

De vele – al dan niet sportieve – engagementen mogen daarvan getuigen. Na zijn studententijd kon Frits dan aan de slag als projectleider bij Stadsbader in… Kortrijk. “De meeste van de projecten die ik leid, zijn in en rond Kortrijk (nieuwe studententoren The Sky op Vives, red.). Ik heb op dat vlak veel geluk met mijn werkgever. Het is natuurlijk ook efficiënt werken zo.”

Jong N-VA 1302

Begin 2022 plaatste de Kortrijkzaan dan nog een extra engagement in zijn al drukke agenda. Hij werd secretaris (bestuurslid, secretaris is pas sinds begin eind 2024) bij Jong N-VA 1302. “Ik ben erin gerold via Giovanny Saelens (huidig schepen van sociale zaken, red.). We zijn al heel goede vrienden sinds mijn twaalfde. We kwamen destijds met elkaar in contact via het minivoetbal.”

“In 2018 richtte Giovanny de jongerenafdeling op en vroeg me of ik erbij wou. In 2019 was Giovanny voorzitter van onze jongerenafdeling en peilde toen al naar mijn politieke interesse. Met mijn studies was dat niet echt het geschikte moment. Ik had ook wel wat schrik, twijfel om die stempel te krijgen. Uiteindelijk kon ik dat later achter me laten. Ik kan echt met iedereen praten, los van politieke voorkeur, en ik hoop dat anderen me ook zo kunnen behandelen.”

De keuze voor N-VA was aan de ene kant een ideologische, maar toch sprak vooral het lokale verhaal van N-VA in Kortrijk Dhaenens aanvankelijk aan. “Ik ben en voel mij een Vlaming, maar bovenal Kortrijkzaan. Vlaams-nationalist, en ik ben trots op het Vlaamse volk, maar Vlaamse onafhankelijkheid hoeft voor mij bijvoorbeeld geen breekpunt te zijn. Ik deed bijvoorbeeld zowel in juni (federale en Vlaamse verkiezingen, red.) en oktober (gemeenteraadsverkiezingen, red.) huisbezoeken en je merkte wel een verschil. Het lokale verhaal heeft een veel directere impact op de mensen hun leven en daar wil ik met veel enthousiasme werk van maken.”

En N-VA wist op zich heel goed te scoren op lokaal vlak in Kortrijk. Na TBSK was het de tweede partij van de stad met een percentage van 19,2 procent, waarmee de partij de volle 8 procent vooruitging in tegenstelling tot 2018. “Als je de burgemeestersbonus, waar TBSK op kon rekenen, erbij neemt, hebben we het echt goed gedaan. We zijn bijna verdubbeld”, blikt Frits terug. “Nationaal deden we het nog iets beter, maar dat verschil tussen het nationale en lokale kan je niet in één verkiezing wegwerken. Er gebeurt heel veel positiefs in Kortrijk, dus het is logisch dat de drie regerende partijen beloond werden.”

Verkiezingsstunt

Toch positioneerde N-VA, onder leiding van Axel Ronse, zich in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen steeds meer als het alternatief op TBSK. Veiligheid was hét hamerpunt bij uitstek. Frits kaartte met een persoonlijke verkiezingsstunt in september dan weer vooral de fietsveiligheid, orde en netheid aan: hij fietste in één weekend alle Kortrijkse straten af, goed voor 430 (!) kilometer.

“Kijk, ik wilde tijdens de campagne niet voortdurend over alles een mening moeten hebben. Ik wou mezelf blijven en zag in die actie het perfecte medium: ik bracht het onveiligheidsgevoel, netheid, straatverlichting, onderhoud van groen, leegstand, het soms vergeten van de deelgemeenten, etc. in één klap onder de aandacht.”

N-VA lijkt alleszins een gedreven nieuwe voorzitter te hebben. “Ik kreeg de kans en wou die niet laten liggen. Ik wil verder doen op de ingeslagen weg en verder groeien met deze zeer sterke bestuursgroep en dezelfde koers blijven varen. Onze twee nieuwe schepenen (Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt, red.) zullen we zoveel als mogelijk in the picture zetten.”